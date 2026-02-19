Slušaj vest

Čuvena manekenka Irina Šajk koja je šestog januara napunila 40 godina, fotografisana je proteklog vikenda na plaži u Majamiju. I dok su godinama hvalili njene fotografije iz modnih kampanja, nove slike surovo kritikuju.

Irina Šajk je nosila crni dvodelni kupaći kostim i ovako izgleda na paparaco fotografijama koje su potpuno realne odnosno bez fotošopa.

Čuvenu Ruskinju koja je krasila naslovne strane Sports Illustrated i Vogue, sarađivala sa najprestižnijim kućama: Dior, Chanel, Versace, Prada i mnogi drugi, komentarišu sada veoma negativno na društvenim mrežama.

"Definitivno joj treba brazilsko podizanja zadnjice", "Šta? Ovo je lepota? Kao Brazilka gledam ove slike i moram da kažem ne", "Moraš da dođeš u Brazil", "Nema ovde ništa da se vidi", "Niko je nije ni pogledao", "Supermodel? Uozbiljite se", "Koža i kosti su razlog zašto su ljudi okretali glavu", "Nju zovu supermodel, moja supruga bolje izgleda", "Potreban joj je BBL (povećanje i oblikovanje zadnjice vlastitom masnim tkivom)", "Imam 51 godinu i bolje izgleda od nje", brojne kritike prate nove fotografije Irine Šajk. TMZ je objavio seriju slika ruske manekenke.

Komplimenti su u manjini: "Odlučila je da prirodno stari i to podržavam", "Prelepa je", "Boginja", "Kako bi bilo dobro da se vrati prirodan izgled kao novi trend! Navijam za to i za Irinu".

Slike su i dokaz da su žene sa javne scene izložene ogromnom pritisku i često nerealnim očekivanjima. Ali još više prednjači prestrogo ocenjivanje njihovog izgleda, kao da im se namerno traži "mana".

Zar Irina Šajk zaista toliko loše izgleda? Naravno da ne. Ali nekim ljudima ovakve opaske pričinjavaju veliko zadovoljstvo.

Krivci su i isfotošopirane modne kampanje koje modele prikazuju kao "savršene" žene pa kada se objave paparaco fotografije, razlika je očigledna.

Ni Irini Šajk nije stran fotošop koji koristi na fotografijama za mreže, ali nema drastičnih poteza. Na svom Instagram profilu neretko objavljuje veoma izazovne slike, tako je nedavno šerovala kampanju za V magazine, na tim slikama je skoro pa naga. Autor slike je Stiven Klejn.

Ovo je jedna od najodmerenijih slika iz te kampanje. Irina Šajk nema nameru da se povuče iz sveta manekenstva i modelinga.

(Kurir.rs/Žena)

