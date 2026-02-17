Slušaj vest

Popularna glumica Tamara Dragičević sa suprugom Petrom Benčinom ima troje dece, ćerku Stašu i sinove Lazara i Borisa, a njihova idila u zimskom ambijentu privukla je pažnju javnosti. Naime, porodična fotografija sa zimovanja raznežila je brojne pratioce na društvenim mrežama.

Nasmejani i zagrljeni, pozirali su u pravoj zimskoj atmosferi. Dok je Petar u naručju držao najmlađeg sina Borisa, Staša i Lazar imali su klisko za sankanje, vidno uzbuđeni zbog zimskih radosti.

Pogledajte u galeriji kako izgledaju njihove porodične čarolije na snegu:

Fotografija odiše toplinom i porodičnom srećom, a komentari podrške i oduševljenja samo su se nizali.

"Ne pomaže on meni, to su i njegova deca"

Podsetimo, Tamara je jednom prilikom progovorila o vaspitavanju dece. Ona je tada otkrila i kako reaguje na pitanje da li joj Petar pomaže oko dece.

- Kad čujem pitanje: "Da li mi Petar pomaže", odakle da krenem? Kako se uopšte daje odgovor na to pitanje? Prva pomisao: "Bože, kako pomaže?", ne pomaže on meni, to su i njegova deca. Nisam ga zamolila na ulici, da sam mu prišla i rekla: "Možeš da mi napraviš dete, nemaš nikakvu obavezu". Možda bih onda odgovorila na to pitanje i rekla: "Stvarno dođe ponekad i obiđe nas" - rekla je Tamara tada za "Novu".

