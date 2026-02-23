Slušaj vest

Josif Tatićje svojevremeno doneo potpuno drugačiju energiju na jugoslovnesku gumačku scenu, a njegovom šarmu nisu mogle da odole brojne lepotice. Nesuđeni bokser je ostavio dukok trag kroz svoje uloge, a neke od njegovih replika se danas mogu čuti u svakodnevnom govoru.

Iako je odigrao brojne uloge u pozorištu, na filmu i televiziji, šira publika će ga pamtiti po ulogama Slobodana Mihajlovića u predstavi „Šovinistička farsa“, Božidara Soldatovića „Jataganca“ u seriji „Bolji život“ i Tanasija Vitorovića u seriji „Grlom u jagode“.

Posle nokauta napustio boks i okrenuo se glumi

Rođen je 13. aprila 1946. godine u Novom Sadu. Potekao je iz glumačke porodice, a strast prema to umetnosti nasledio je upravo od svojih talentovanih roditelja, Branka i Hristine Tatić, koji su bili vrlo cenjeni u tom svetu.

Josif je još od malih nogu bio zainteresovan za sport. Kao mlad je trenirao boks, ali je odustao nakon treće borbe u kojoj je bio nokautiran.

Studirao je glumu na prestižnoj Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu, gde je brusio svoje umeće i pripremao se za izazove koje će mu doneti budućnost. Njegov glumački uzor je bio Hemfri Bogart. O svojoj nacionalnosti nije javno govorio.

Imali smo prilike da ga gledamo u legendarnim projektima kao što su: Specijalno vaspitanje, Petrijin venac, Balkan Ekspres, Jagode u grlu, Tesna koža, Poslednji krug u Monci, Bolji život, Hajde da se volimo, Balkanski špijun, Profesionalac, Šovinistička farsa i Vizantijsko plavo i mnogim drugim.

Dve velike ljubavi

Čuveni glumac imao je dva braka i u svakom je dobio po ćerku, a o svom privatnom životu gotovo nikada nije govorio, a intervjue je davao veoma retko.

Naime, stariju ćerku Jelisavetu Tatić Čuturilo, koja se bavi kostimografijom dobio je u prvom braku sa Biljanom Dragović, takođe poznatom kostimografkinjom. Mlađu ćerku Hristinu, koja nosi ime njegove majke, dobio je u drugom braku sa suprugom Bebom, stomatološkinjom, kada je imao 57 godina.

Boem u kandži poroka

Prema rečima ljudi koji su ga poznavali, slovio je za velikog beoma, bio je strastvni pušač i voleo je da popije čašicu više.

- Ne mogu ni da jedem pred predstavu, što je pogubno za ovu moju težinu. Pa kad završim, onda klopa, piće… A to se najviše taloži. Nisu samo glumci boemi. Ja sam se u tim svojim burnim vremenima, kako vi to nazivate, družio s ljudima drugih profesija. U svojim boemskim danima najviše sam pratio jednoga pisca, jednog pilota i jednog advokata. Nije bilo mnogo glumaca, ali bila je poneka glumica - govorio je u jednom od retkih intervjua, tada je podvukao:

- Mladost ko mladost… Kajem se što nije bila još burnija! Kajem se što nisam pušio još više. Ostavio sam cigarete pre mesec dana i… Uh, strašna je kriza! Ostavio sam i alkohol, pijem samo crno vino - bio je iskren tada Josif.

Iako je pokušavao da uvede korenite promene kada je dobio mlađu ćerku, zdravlje mu je već bilo prilično narušeno.

U slobodno vreme, često je odlazio na pecanje, pronalazeći mir i opuštanje u prirodi. Ova strast prema pecanju svedočila je o njegovoj sklonosti ka jednostavnim i autentičnim uživanjima u životu.

Anegdota sa patrijarhom Pavlom

Predrag Ejdus je otkrio komičnu situaciju u kojoj se našao sa Josifom.

"Vraćali smo se sa turneje iz Australije i u Atini prelazimo u JAT-ov avion za Beograd. Ali avion ne poleće jer se čekaju neki VIP gosti. Stiže delegacija na čelu sa patrijarhom Pavlom. Prođu pored nas, odu napred, poleće avion, a Tale se diže i kreće", ispripričao je svojevremeno Predrag Ejdus i nastavio:

"Pitam ga gde će, a on odgovara da ide da pozdravi patrijarha Pavla. Znam koliko smo popili na aerodromu, pili smo i u avionu čekajući VIP goste, molim ga da to ne radi, a on me otkačinje: "Ćuti ti, Jevrejinu, ovo je moj patrijarh!" A, pritom je on bio ateista. Ode Tale, nije prošlo dve sekunde i vraća se. Pitam šta je bilo, a on mrtav ozbiljan odgovara: "Izgleda da me nije prepoznao!" I danas kad se setim kako mi to saopštava, vrištim od smeha", sećao se Ejdus.

Žarko Laušević i Josif bili su kumovi

Laušević je jednom prilikom pričao o njihovom kumstvu, dok je govorio o predstavi u kojoj su obojica igrali.

- Ovu ulogu je, sticajem okolnosti, nekada igrao moj kum. Ja sam bio njegov venčani kum, Josif Tatić je u pitanju. Nažalost, posle njegove smrti 2013. godine je pretilo da se predstava ugasi, ali je uskočio Miša Janketić, a kasnije su meni ponudili da uskočim u te cipele. "Što se ne bi vratio?", govorili su. Nisam psovao toliko u životu svom koliko psujem u toj ulozi... (smeh) - govorio je Žarko svojevremeno za medije o predstavi "Hadersfild" i Josifu Tatiću.

Lauš je i u svojoj knjizi "Sve prođe, pa i doživotna" govorio o Josifu. Tada je isticao kako na njega "teško iko može da se naljuti", čak i na njegove "najdirektnije i najteže psovke".

Kako je zaista umro Josif Tatić?

Josif Tatić je iznenada preminuo u snu 8. februara 2013. u svom domu u Beogradu. Kremiran je i sahranjen na beogradskom Novom groblju.

