Čuvanje tajni o privatnom životu specijalnost je svake kraljevske porodice, pa tako i one britanske. Najnoviji primer je misterija koja i dalje obavija bolest Kejt Midlton i njen nestanak iz javnosti u prvoj polovini 2024. godine. Iako su prošle dve godine, javnost i dalje ne zna sa kojom se vrstom raka borila, niti da li je njena borba završena i u kojoj je fazi lečenje.

Kejt Midlton Foto: Pool / i-Images / Eyevine / Profimedia

Članovi britanske kraljevske porodice posvećeni su služenju Ujedinjenom Kraljevstvu i njihovi životi odvijaju se pred očima javnosti, pa se podrazumeva da će se žene odmah nakon porođaja srediti i izaći s bebom pred fotografe, ali i da će se udati pred celim svetom. Ipak, neke delove svog života žele da zadrže za sebe.

Izuzetak je bila princeza Dajana, koja je bila iznenađujuće otvorena i nije se ustručavala da govori o tome da je prevarena, a otvoreno je govorila i o svojoj borbi s depresijom i bulimijom, pa čak i o neostvarenim snovima. Ipak, i ona je imala svoje tajne.

Princeza dajana i princ Čarls Foto: Profimedia

Ono što mnogi nisu znali jeste da je princeza Dajana potajno nastavila da ide na časove plesa i nakon udaje za sadašnjeg kralja Čarlsa, tada princa od Velsa. En Alan, njena učiteljica, pomogla joj je da pripremi čuveni, iznenadni ples za Čarlsa 1985. godine, kao i ples s Džonom Travoltom u Beloj kući. Kako je objasnila godinama kasnije, uspostavila je čvrstu vezu s Dajanom, a princeza joj se poveravala.

„U trenucima koje sam provela s princezom imala sam sreću da svedočim ne samo Dajaninoj dubokoj ljubavi prema plesu, već i njenoj mnogo ličnijoj strani“, rekla je En jednom prilikom za magazin People.

Tajni časovi princeze Dajane počeli su kada se udala za princa Čarlsa 1981. godine, a sa svojom učiteljicom sastajala se jednom nedeljno i plesala sat vremena.

1/8 Vidi galeriju Princeza Dajana Foto: Philippe Ledru / akg-images / Profimedia, Tim Rooke / Shutterstock Editorial / Profimedia, Times Newspapers / Shutterstock Editorial / Profimedia

Jednom prilikom je otkrila da je maštala o tome da postane balerina i da je kao mala bila posvećena baletu, ali je odjednom narasla na 180 centimetara. Pošto je bila previsoka da bi bila balerina, morala je da odustane od svog sna.

Iza njih su bile stotine lekcija tokom devet godina druženja, a usamljena „Engleska ruža“ sa svojom učiteljicom delila je i sreću i tugu, pričajući joj u pauzama o radostima majčinstva, nesrećnom braku i borbi s bulimijom.

„Da je imala nešto na umu, rekla bi. Kasnije je bilo dana kada bi samo dolazila da razgovara“, otkrila je En.

O njihovom prijateljstvu napisala je knjigu „Dancing with Diana: A Memoir“, koja je bila i osnova za devedesetominutni dokumentarni film.

