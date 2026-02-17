Slušaj vest

Legendarni glumac Robert Duvalumro je 15. februara 2026. Imao je 95 godina. Tužnim povodom oglasila se njegova supruga Lusijana Pedraza, navodeći da je preminuo mirno, u svom domu u Virdžiniji.

Veliki Robert Duval, Tom Hejgen iz klasika "Kum 1" i "Kum 2" i pukovnik Kilgor iz filma "Apokalipsa danas", bio je potomak sa majčine strane generala Roberta E. Lija, čiji lik je tumačio u ostvarenju "Bogovi i generali" 2003. Jubilarni 95. rođendan proslavio je 5. januara. Uz njega je tada bila argentinska glumica i rediteljka Lusijana Pedraza kojom se oženio 2005.

Robert Duval u filmu Kum Foto: Paramount / Hollywood Archive / Profimedia

Zašto Robert Duval nije imao decu

Brak sa Lusijanom bio je Robertova najduža ljubav. Razlika od 41 godine, koliko je bio stariji od supruge, nije bila prepreka za emocije. A u četvrti brak uplovio je posle tri razvoda. Prvi put se oženio sa 33 godine, venčao se 1964. sa manekenkom Barbarom Bendžamin, koju je upoznao tokom snimanja filma "Ubiti pticu rugalicu". Razveli su se 1975.

Od 1982. do 1986. bio je oženjen glumicom Gejl Jangs. Pet godina nakon drugog razvoda ponovo je rekao "da" i to Šeron Brofi, instruktorki plesa sa kojom je bio do 1995. Iz braka u brak, od jedne do druge ljubavi. Robert Duval ostavio je za sobom zanimljive ljubavne priče, a potomstvo nije imao. O toj temi pričao je 2007. za američki magazin People:

"Valjda ispaljujem ćorke. Pokušavao sam sa mnogo različitih žena, u braku i van braka. Razmišljao sam o usvajanju, ali moja supruga i ja to još nismo učinili".

Slavni glumac je sa četvrtom suprugom osnovao humanitarnu organizaciju Robert Duvall Institute Inc. preko koje su pomagali deci u Argentini, pružajući im šanse da se obrazuju i trudeći se da im obezbede što bolju zdravstvenu negu. Robert Duval i njegova supruga bili su strastveno posvećeni tom cilju. A pokazali su se i kao odlični filmski partneri u "Assassination Tango". Legendarni glumac potpisuje scenario i režiju za ovo ostvarenje, a bio je zadužen i za produkciju.

Robert Duval sa suprugom Lusijanom Pedrazom Foto: Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

Njegova najveća ljubav Lusijana Pedraza poznata je kao veliki ljubitelj tanga, bavi se glumom i režijom, a o njenom radu govore filmovi "Portrait of Billy Joe," "Wild Horses" id "This Is Your Life".

"Bio sam grozan u svemu osim u filmu, jedva sam završio školu"

Lusijana se zahvalila obožavaocima što su godinama podržavali njenog supruga kojem je Američka akademija filmskih umetnosti i nauka 1983. dodelila Oskara za najboljeg glumca ("Tender Mercies").

"Bio sam grozan u svemu osim u glumi – jedva sam završio školu", rekao je za People 1977. godine. Posle studija drame na koledžu Principia u Illinoisu preselio se u Njujork kako bi učio glumu kod Sanforda Meisnera. Na velikom platnu debitovao je 1962. kao Bu Ridli u filmu "Ubiti pticu rugalicu" (To kill a mockingbird).

"Želim da moj rad bude istinit. Čist. Bez ijedne pogrešne note od početka do kraja", poručio je za People 1984. Za isti magazin je 2021. govorio o prolaznosti i ljubavi:

"Ne znam da li mi se išta dopada u vezi sa starenjem, ali uživam iz dana u dan sa svojom predivnom suprugom. Ona se brine o meni, imam dobre prijatelje i trudim se da vežbam i budem u formi".

Duval je rođen u San Dijegu, odrastao je uz oca Vilijama Hauarda Duvala, admirala SAD i majke koja je bila amaterska glumica. Jedno vreme živeli su u Merilendu blizu Američke mornaričke akademije. Služio je u Američkoj vojsci od 19. avgusta 1953. do 20. avgusta 1954. godine, odlikovan je priznanjem National Defense Service Medal.

"Jedan od najvećih glumaca kojeg smo ikada imali. Toliko sam ga voleo"

Robert Duval i Adam Sendler Foto: Netflix - Happy Madison Productions - Kirschenbaum Productions - Roth Films - Roth/Kirschenbaum Films - SpringHill Entertainment / Christophel Collection / Profimedia

Veliki broj glumaca oprostio se sinoć od Roberta Duvala. "Smešno do suza. Snažno do suza. Jedan od najvećih glumaca kojeg smo ikada imali. Sjajan čovek za razgovor i smeh. Toliko sam ga voleo. Svi smo ga voleli. Toliko filmova, legendarni. Pogledajte ih kada možete. Šaljemo saučešćše njegovoj supruzi Lusijani, porodici i prijateljima", napisao je Adam Sandler.

Zanimljivo je da se Sandler nedavno sreo sa Dastinom Hofmanom koji je bio veliki prijatelj Roberta Duvala. Holivudsku legendu spajalo je prijateljstvo i sa Džimom Hekmanom, sa kojim je pohađao časove glume.

"Kada je radio na filmu Ubiti pticu rugalicu, jednostavno te je uništio svojim izvođenjem Bua Ridlija, nije upotrebio ni reč dijaloga, ni reč, a jednostavno te je to razorilo", poručio je Alek Boldvin.

