Slušaj vest

Jedna od najčuvenijih manekenki svih vremena 20. februara puni 60 godina. Reč je o Sindi Kraford, ženi koja je obeležila jednu čitavu epohu modelinga. Tokom karijere krasila je naslovne strane više od 600 magazina širom sveta, a u modnim krugovima nosila je nadimak Bejbi Džia. Njen prepoznatljivi mladež iznad gornje usne, zbog kog su je u detinjstvu zadirkivali, kasnije je postao njen zaštitni znak i simbol jedinstvene lepote.

Od reklame za Pepsi do statusa supermodela

Sindi Kraford, rođena kao Sintija En Kraford, svetsku slavu stekla je zahvaljujući legendarnoj reklami za Pepsi, koja ju je lansirala među najtraženija lica planete. Nakon toga, najveće modne kuće otvorile su joj vrata bez zadrške, a ona je postala sinonim za savremeni ideal lepote.

U galeriji pogledajte fotografije Sidni Kraford:

1/5 Vidi galeriju Sindi Kraford Foto: BlayzenPhotos / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Instagram nscreenshot, Profimedia

Upisala se u istoriju i kao prvi supermodel koji je pozirao nag za Plejboj. Ovaj magazin ju je kasnije uvrstio na peto mesto liste 100 najseksepilnijih žena 20. veka. Okušala se i u glumi - film "Fer igra" nije naišao na pohvale kritike, ali joj je doneo značajne honorare. Devedesetih godina publika ju je gledala i kao voditeljku na MTV-ju, čime je dodatno učvrstila svoj status pop ikone.

Ljubavni i porodični život

Od 1991. do 1995. bila je u braku sa poznatim glumcem Ričardom Girom. Nekoliko godina kasnije, 1998, udala se za biznismena Rendija Gerbera. Sa njim ima dvoje dece - ćerku Kaju i sina Preslija. Oboje su krenuli njenim stopama u svetu modelinga, dok se ćerka oprobala i kao glumica. Iza glamura i uspeha krije se i teška porodična tragedija. Njen mlađi brat Džefri preminuo je od leukemije sa samo tri godine, što je ostavilo dubok trag na celu porodicu.

Bolno detinjstvo i osećaj krivice

U podkastu "Keli Korigen Vonders" 2024. godine govorila je o tome koliko je smrt brata uticala na nju i njene sestre. Ispričala je da je njihov otac silno želeo sina, pa je rođenje dečaka bilo posebno važno za porodicu. Nakon njegove smrti, pojavila se tiha krivica među sestrama.

Sindi Kraford Foto: Printscreen/Instagram/cindycrawford

"Moj tata je želeo sina, pa je čevrto dete bilo dečak. I mislim da je bilo dosta krivice... tu je i ona krivica ostale dece naročito jer smo znale da je moj otac zaista želeo sina pa smo se osećale kao da je umesto brata trebalo da bude jedna od nas. Bilo je tako čudno godinama", ispričala je.

Dodala je da su joj tada nedostajale reči utehe roditelja, iako danas razume koliko je to bilo teško za njih, s obzirom na to da su bili veoma mladi i skrhani bolom.

"Da, tako smo tužni što je Def umro, ali mi smo tako sam srećni što si ti ovde".

Razgovori o smrti sa sopstvenom decom

Sindi Kraford otvoreno govori o gubicima i sa svojom decom. Istakla je da su njena ćerka i sin, uprkos mladosti, već izgubili nekoliko prijatelja - zbog saobraćajnih nesreća, fentanila i drugih opasnosti današnjice.

"Moja deca su izgubila prijatelje, nažalost, zbog saobraćajnih nesreća i fentanila i svih ludih stvari koje ova deca sada doživljavaju. Uvek pitaju: šta da kažemo? Trudim se da im objasnim", rekla je manekenka, koja je o smrti brata govorila i pre petnaestak godina u emisiji Opre Vinfri.

Sindi Kraford u reklami za Pepsi 1992. godine Foto: XPUSJP / Backgrid UK / Profimedia

Put iz malog grada do svetskih pista

U dokumentarnoj seriji "The Super Models" iz 2023. godine otkrila je kako je započela karijeru i kako je iz Dekalba u Ilinoisu stigla do modnih pista u Njujorku i Milanu.

"Nikada nisam ni razmišljala o modelingu. Nisam ni znala da je to pravi posao. Nisam znala kako ću iz Dekalba u Ilinoisu doći do časopisa", priznala je.

Godine 2016. najavila je povlačenje sa modnih pista, ali se i dalje povremeno pojavljuje u kampanjama i na prestižnim revijama. U istom dokumentarcu govorila je i o reakciji svog oca na njen izbor zanimanja:

"Moj tata stvarno nije shvatao da je manekenstvo prava karijera. Mislio je da je manekenstvo drugo ime za prostituciju. Pa su išli sa mnom na moj prvi razgovor za posao".

Sindi Kraford Foto: Profimedia

Supermodeli koji su promenili industriju

U seriji su, pored Sindi Kraford, govorile i Naomi Kembel, Kristi Tarlington i Linda Evanđelista. Režiju potpisuju Rodžer Ros Vilijams i Larisa Bils.

"Dok modna industrija nastavlja da se redefiniše kao i uloge žena unutar nje - ovo je ultimativna priča o moći i kako su se četiri žene okupile i osvojile modu, i olakšale time put onima koji su se pojavili posle njih", navedeno je.

Pogledajte video: Čuvena holivudska glumica posetila Zlatibor