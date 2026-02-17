Slušaj vest

Glumac Kunal Najar, poznat po ulozi u popularnoj seriji "Štreberi", otkrio je da ima neobičan način da pomaže drugima. Kada završi sa poslovnim obavezama, često provodi vreme pretražujući platformu GoFundMe, gde anonimno uplaćuje novac ljudima kojima je potrebna pomoć za lečenje.

Dobročinstvo kao način života

Kunal Najar i njegova supruga Neha Kapur, nekadašnja Mis Indije koja se kasnije posvetila modnom dizajnu, već godinama učestvuju u humanitarnim akcijama. Između ostalog, pomagali su mladima iz socijalno ugroženih porodica tako što su finansirali njihove univerzitetske stipendije.

"Novac doživljavam kao blagoslov"

Govoreći o svom pristupu pomaganju, glumac je objasnio:

"Ali ono što zaista volim da radim jeste da noću uđem na GoFundMe i jednostavno plaćam medicinske račune nasumičnim porodicamaNovac ne doživljavam kao teret. Osećam ga kao blagodat od univerzuma. Trenutno ljudi nisu srećni jer svi očekujemo da neko drugi bude ljubazan. Očekujemo da predsednik, političar ili neki vođa dođe i donese nam mir u svetu", naveo je jednom prilikom glumac.

Njegove reči ukazuju na stav da promene počinju od pojedinca, kao i da svako može doprineti boljem svetu ličnim primerom i konkretnim delima.

Ne propustitePop kulturaProživeo je nezapamćenu bol, a ona mu je izlečila srce: Prozivaju je da mu nije ni do kolena, ali njega to ne dotiče
Kijanu Rivs, Aleksandra Grant se ljube
Pop kulturaOdrekla se karijere zbog porodice, a šuškalo se da živi u dvosobnom stanu: Najzgodnija žena Holivuda otvorila vrata svog doma
profimedia0627565033.jpg
Pop kulturaZlostavljali je pred vezanim mužem, a onda je obolela od raka: Mračnu tajnu svog supruga otkrila je u najgorem trenutku
Fren Drešer u crnoj majici na bretele sa skejtom
Pop kulturaSrbi je pamte kao Rosalindu: Borila se s lajmskom bolešću, udala za 22 godine starijeg bogataša, a ovako danas izgleda
Talija se proslavila ulogom Rosalinde

Pogledajte video: Čuvena holivudska glumica posetila Zlatibor

Čuvena holivudska glumica obišla Zlatibor sa ekipom Kurira: Moja duša je odavde Izvor: Kurir televizija