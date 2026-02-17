Slušaj vest

Glumac Kunal Najar, poznat po ulozi u popularnoj seriji "Štreberi", otkrio je da ima neobičan način da pomaže drugima. Kada završi sa poslovnim obavezama, često provodi vreme pretražujući platformu GoFundMe, gde anonimno uplaćuje novac ljudima kojima je potrebna pomoć za lečenje.

Dobročinstvo kao način života

Kunal Najar i njegova supruga Neha Kapur, nekadašnja Mis Indije koja se kasnije posvetila modnom dizajnu, već godinama učestvuju u humanitarnim akcijama. Između ostalog, pomagali su mladima iz socijalno ugroženih porodica tako što su finansirali njihove univerzitetske stipendije.

"Novac doživljavam kao blagoslov"

Govoreći o svom pristupu pomaganju, glumac je objasnio:

"Ali ono što zaista volim da radim jeste da noću uđem na GoFundMe i jednostavno plaćam medicinske račune nasumičnim porodicama. Novac ne doživljavam kao teret. Osećam ga kao blagodat od univerzuma. Trenutno ljudi nisu srećni jer svi očekujemo da neko drugi bude ljubazan. Očekujemo da predsednik, političar ili neki vođa dođe i donese nam mir u svetu", naveo je jednom prilikom glumac.

Njegove reči ukazuju na stav da promene počinju od pojedinca, kao i da svako može doprineti boljem svetu ličnim primerom i konkretnim delima.

