Džena Džejmson, jedna od najpoznatijih zvezda filmova za odrasle iz devedesetih, danas ima 51 godinu i napravila je potpun zaokret u životu. Nakon godina provedenih u industriji filmova za odrasle, na društvenim mrežama je otkrila da se krstila i da sada vodi duboko duhovni život.

Novi duhovni put

"Nakon godina u kojima sam bila poznata po svom telu i grehu, dolazi vreme za krštenje i pomaganje drugima da pronađu Isusa Hrista", napisala je Džena Džejmson, dodajući: "Otvorite Bibliju, nećete zažaliti."

U razgovoru za američki list Njujork Post, Džejmson je objasnila da sada otvoreno i ponosno deli svoj put sa Isusom, prenosi Net.hr.

"Objavljivanje moje ljubavi prema Njemu otvara oči mnogima da shvate da nisu nepopravljivi", istakla je bivša glumica, naglašavajući da njena priča pokazuje kako svako može pronaći novi početak.

Karijera i povlačenje iz industrije

Džena, pravim imenom Dženifer Meri Masoli, u svet filmova za odrasle ušla je devedesetih i brzo postala jedno od najprepoznatljivijih imena te industrije. Povukla se 2008. godine odlučna da krene drugim životnim putem.

Privatni život i porodica

Privatni život slavne glumice bio je turbulentniji od reflektora. Ima tri braka i niz javnih veza koje su punile naslovne strane tabloida. Sa bivšim UFC borcem Titom Ortizom ima 16-godišnje blizance, dok sa bivšim verenikom Liorom Bitonom ima osmogodišnju ćerku.

Prošle godine završila je i treći brak sa Džesijem Loulesom, koji je za razvod okrivio njenu navodnu borbu sa alkoholizmom. Ipak, danas Džena izgleda da je pronašla unutrašnji mir i novu svrhu u životu.

Poruka i novi početak

"Ovo je moj novi početak. Moja vera je moj put i želim njome pomoći drugima", poručila je bivša zvezda, koja sada gradi život daleko od reflektora i skandala.

