Rumer Vilis, ćerka holivudskih glumaca Brusa Vilisa i Demi Mur, odlučila je da odgovori na komentare sa društvenih mreža i objasni da sama izdržava svoju ćerku Luetu, bez finansijske pomoći svojih poznatih roditelja.

Nakon što je u ponedeljak na Instagramu objavila video o svakodnevnim obavezama majke, poput pripreme obroka i vežbanja, suočila se sa negativnim komentarima. Kasnije se oglasila putem Instagram priče i prozvala autore poruka zbog, kako je navela, "neinformisanosti" i "bezobrazluka".

Ističe da nema finansijsku podršku roditelja

Samohrana majka, koja ćerku deli sa bivšim partnerom Derekom Ričardom Tomasom, rekla je da radi više poslova kako bi obezbedila egzistenciju sebi i detetu, naglasivši da od roditelja ne dobija novac.

"Radim četiri različita posla kako bih uzdržavala svoju ćerku. Ja sam njena jedina starateljka. Ne živim od porodičnog fonda niti dobijam novac od roditelja. Većinu vremena nemam nikakvu pomoć oko nje. Stoga, što kažete na to da malo zastanete prije nego što počnete osuđivati i donositi pretpostavke," poručila je.

Svesna privilegija, ali samostalna

Pošto su komentari nastavljeni, Rumer Vilis se osvrnula i na tvrdnje da uvek može da računa na podršku porodice kao sigurnu mrežu. U novoj objavi dodatno je pojasnila svoj stav o pretpostavkama koje ljudi imaju o njenom životu.

"Jako sam svesna da u životu imam povlastice koje mnogi nemaju i ne uzimam to zdravo za gotovo. Znam da postoje stvarnosti koje nikada neću u potpunosti iskusiti i to poštujem. Ali ova objava nije se ticala povlastica ili uspoređivanja životnih okolnosti, a čini se da ljudi pretpostavljaju kako sam to zanemarila, iako to nije bila tema o kojoj sam htela razgovarati," rekla je.

Naglasila je da svoju slavnu porodicu nikada nije posmatrala kao rezervni plan i da je ponosna što može sama da izdržava svoju ćerku. Dodala je i da se svako suočava sa drugačijim životnim okolnostima i ličnim izazovima.

Glumačka karijera

Poput svojih roditelja, i Rumer Vilis se bavi glumom. Pojavila se u filmovima "Sad i nekad", "Kućna zečica", "Sororiti Rou" i "Bilo jednom u Holivudu", igrala je u seriji "Carstvo", a debitovala je i na Brodveju.

