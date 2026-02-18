Slušaj vest

Umro je nakon borbe sa rakom, rekao je njegov advokat za „Los Angeles Times“ i „BBC News“.

„Život Bilija Stajnberga bio je dokaz trajne moći dobro napisane pesme — i ideje da iskrenost, kada se pretvori u muziku, može da nadživi sve nas“, rekla je njegova porodica u saopštenju medijima.

Stajnberg je rođen 1950. godine i odrastao je u Palm Springsu, u Kaliforniji, gde je njegova porodica imala posao sa stonim grožđem. Pohađao je koledž „Bard“ u Njujorku i ubrzo je započeo karijeru u pisanju pesama.

Bili Stajnberg Foto: Byron Purvis/AdMedia / Sipa Press / Profimedia

Pomogao je u pisanju pet singlova koji su se našli na prvom mestu liste „Billboard Hot 100“. Među njima je bila i pesma „Like a Virgin“, napisana zajedno sa Tomom Kelijem, koja je provela šest uzastopnih nedelja na vrhu top-lista.

Stajnberg je osvojio nagradu Gremi 1997. godine za svoj rad na pesmi Selin Dion „Falling Into You“.

Primljen je u Kuću slavnih tekstopisaca 2011. godine.

Sredinom dvadesetih godina osnovao je grupu Billy Thermal, koja je na kraju potpisala ugovor sa Ričardom Perijem Planet Records.

Njihov proboj se dogodio 1980. godine kada je Linda Ronštat čula njihov album i odlučila da snimi njihovu pesmu „How Do I Make You?“ za svoj album Mad Love iz 1980. godine. Album se plasirao među prva tri na top-listama i postao platinast, a Ronštatina verzija njihove pesme stigla je do prvih 10.

Bili Stajnberg Foto: Billy Bennight/AdMedia / Sipa Press / Profimedia

Pet Benatar je na svom albumu Crimes of Passion iz 1980. godine obradila još jednu pesmu Billy Thermal-a, „I'm Gonna Follow You“. Godine 1981, Stajnberg je napisao pesmu „Precious Time“, koja je postala naslovna numera za Benatarov album Precious Time. Takođe 1981. godine, počeo je da piše sa Tomom Kelijem, koji je napisao još jednu pesmu („Fire and Ice“) na albumu za Benatar.

Kada je pesma „Like a Virgin“ puštena za Warner Bros., rukovodioci su mislili da bi bila savršena za Madonu. Stajnberg se kasnije prisetio pisanja teksta 1983. godine nakon neuspele veze, rekavši da je iskreno osećao da je „prošao kroz divljinu“ i da je „pretučen, nepotpun“. Madonina verzija pesme bila je broj 1 šest nedelja u Sjedinjenim Državama 1984. godine. Postala je svetski hit i bila je naslovna numera za njen album broj jedan.

