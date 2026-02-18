Slušaj vest

Glumac Šaja LaBaf uhapšen je nakon što je optužen da je udario dvojicu muškaraca rano u utorak ujutru tokom proslave Mardi Gra u Nju Orleansu, saopštila je policija.

LaBaf je optužen za dva slučaja jednostavnog nanošenja telesnih povreda, saopštila je policija Nju Orleansa.

Prisutni su pozvali policajce u jedan poslovni objekat oko Francuske četvrti oko 00:45 nakon što su navodno „izazvali nered i postajali sve agresivniji“ unutra, saopštila je policija. Policija nije navela o kakvoj vrsti poslovnog objekta se radi.

Šaja LaBaf Foto: Michael Brophy, LMK MEDIA / Alamy / Profimedia

Zaposleni je pokušao da ukloni LaBafa, a kada je izašao napolje, glumac je navodno udario čoveka „više puta stisnutim pesnicama“, saopštila je policija.

Svedoci su rekli policiji da je LaBaf napustio područje, ali se kasnije vratio i nastavio da se ponaša agresivno.

„Više osoba je pokušalo da ga obuzda, puštajući ga u nadi da će otići“, saopštila je policija.

Čovek koga je LaBaf prvog navodno udario rekao je policiji da ga je glumac ponovo udario. Drugi čovek je rekao policajcima da ga je LaBaf navodno takođe udario u nos.

„Zadržan je dok nisu stigli policajci“, saopštila je policija.

Šaja LaBaf Foto: Lowkey Films - Featuristic Films / AFP / Profimedia

LaBaf je odveden u bolnicu na lečenje nepoznatih povreda, a nakon što je pušten, uhapšen je i pritvoren od strane policije.

Sudski i zatvorski zapisi nisu navodili advokata koji bi mogao da govori u ime LaBafa. Imejlovi upućeni LaBafovim publicistima nisu odmah odgovoreni.

LaBaf je imao nekoliko sukoba sa zakonom tokom svoje karijere, uključujući hapšenje u Njujorku početkom 2017. godine zbog javnog pijanstva i remećenja javnog reda, što je snimljeno na video snimku uživo. Poslat je na rehabilitaciju koju je odredio sud.

Video: Masovna tuča zbog bahate vožnje