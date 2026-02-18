Virdžinija Đufre (17) i princ Endrju, dok je u pozadini Gilejn Maksvel

U najnovijoj rundi procurelih dokumenata iz skandala sa Džefrijem Epstajnom, pojavio se neredigovani imejl koji tvrdi da je princ Endrju „imao konsenzualni seks“ sa Virdžinijom Đufr.

Prema imejlovima, Epstajn nije ispravio novinara koji je tvrdnju izneo kao činjenicu. Iako je bivši vojvoda od Jorka godinama kategorično negirao bilo kakvu intimnu vezu sa Virdžinijom Đufr – čak tvrdeći da se ne seća da ju je upoznao – platio joj je 12 miliona dolara 2022. godine da bi rešio tužbu za seksualni napad.

Šta piše u dotičnom imejlu?

Privatni imejl iz januara 2015. između Epstajna i reportera Njujork tajmsa, Lendona Tomasa mlađeg, je prvi pisani zapis o Endrjuovoj eksplicitnoj seksualnoj vezi sa Virdžinijom, tada poznatom po njenom devojačkom prezimenu Roberts.

Novinar je savetovao Epstajnu da se distancira od princa:

„Mislim da je ključno da se distancirate od Endrjua. Na kraju krajeva, on je imao konsenzualni odnos sa VR. I VR je radila za vas. Ostalo su samo okolnosti.“

Epstajn nije odgovorio na ovu tvrdnju demantom, već je temu preusmerio na devizno tržište. U istoj prepisci, priznao je da je njegov „ugled narušen“ nakon sudskih podnesaka na Floridi u decembru 2014. godine, u kojima je Virdžinija tvrdila da su je 2001. godine, kada je imala 17 godina, Epstajn i Gislen Maksvel navodno najmanje tri puta podvodili Endrjuu.

Samo dve nedelje ranije, Bakingemska palata je izdala neobično snažno saopštenje u kojem „kategorički poriče“ da je vojvoda imao bilo kakav se*sualni kontakt sa Virdžinijom Roberts.

Tri miliona novih dokumenata

Imena su prvobitno bila zacrnjena kada su imejlovi objavljeni krajem 2025. godine, ali sada, na više od tri miliona stranica koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD, dostupna je puna verzija.

U dosijeima se takođe otkriva da je Epstajnov privatni avion, „Lolita ekspres“, Boing 727–100, sleteo u Veliku Britaniju oko 90 puta, uključujući i nakon što je 2008. godine osuđen za se*sualne zločine nad maloletnicima.

Takođe se navodi da je najmanje jedna žrtva prebačena u Britaniju, a zatim odvedena u Bakingemsku palatu pod kodnim imenom „Gospođa Vindzor“.

Džefri Epstajn Foto: Profimedia/New York State Sex Offender Registry

Da li bi Endrju mogao biti krivično gonjen?

Istaknuti advokat za seksualne zločine Markus Džonston upozorio je da bi Endrju mogao da se suoči sa istragom zbog niza potencijalnih zločina – od trgovine ljudima do seksualne eksploatacije i zloupotrebe javnog položaja.

Policija, rekao je, morala bi da dokaže da je princ „svesno olakšao eksploataciju“. Takođe se postavlja pitanje da li je on prenosio poverljive informacije tokom svog vremena kao britanski trgovinski izaslanik, uključujući informacije o finansijskoj krizi na Islandu i poruke o Kraljevskoj banci Škotske.

princ Endrju Foto: Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia

U dokumentima se takođe navodi da je on olakšao sastanke za Epstajna tokom zvanične trgovinske misije u Kini i pokušao da posreduje u sastanku sa libijskim liderom Moamerom Gadafijem.

Endrju sve poriče

Princ Endrju je dosledno negirao optužbe za seksualno nedolično ponašanje. Međutim, sve veći broj dokumenata iz takozvanih Epštajnovih dosijea ponovo je stavio njegovo ime u centar jednog od najvećih skandala u modernoj britanskoj monarhiji.

Snimci dece u Epstajnovom telefonu Izvor: Department of Justice

