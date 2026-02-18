Slušaj vest

Često se za decu slavnih roditelja misli da žive ušuškano i bez ikakvih briga o finansijama i egzistencijalnim problemima o kojima misle "obični" ljudi. Zbog finansijke pomoći svojih roditelja, često ih nazivaju nepo bebama optužujući ih da žive na slavi poznatih roditelja.

Ipak, čini se da uvek ima izuzetaka, a Rumer Vilis je jedan od njih.

Najstarija ćerka Brusa Vilisai Demi Mur kaže da kao samohrana majka dvogodišnje Louette sama finansijski izdržava porodicu.

Ona se na društvenoj mreži Instagram susrela sa optužbama da uživa u privilegijama svojih roditelja, ali je to odlučno demantovala.

- Radim četiri različita posla kako bih izdržavala svoju ćerku. Nisam zavisna niti primam novac od svojih roditelja - napisala je Rumer dodajući da većinu vremena ćerku, koju je dobila sa bivšim partnerom Derekom Ričardom Tomasom, odgaja sama, bez pomoći.

Rumer je ovom prilikom objasnila da je svesna svojih privilegija, ali da ih ne koristi kao sigurnosnu mrežu.

- Ponosna sam što sama izdržavam sebe i svoju ćerku, i iskusila sam stvarno finansijski stres i odgovornost. Bile su godine kada sam sama izdržavala više ljudi, balansirajući trudnoću, nepredvidive poslove i nesigurnost života - rekla je

Rumer je takođe priznala da joj je jasno da ima prednosti u životu, ali da to ne umanjuje njen ponos na samostalno izdržavanje.

- Postoje istovremeno dve istine - možemo da budemo empatični prema drugima, a ipak iskreni o svom životu, bez takmičenja u tome- poručila je pratiocima na društvenoj mreži.

(Kurir.rs/Glossy)

