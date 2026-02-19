Slušaj vest

Nova filmska adaptacija klasika „Orkanski visovi“ u režiji Emerald Fenel osvojila je bioskope širom sveta, ali jedan gledalac ima neobično upozorenje za sve koji tek planiraju da ga pogledaju - nemojte ići sa mamom.

Orkanski visovi Foto: Blitz Film, Warner Bros. - Lie Still - Lucky / AFP / Profimedia

Strastveni film sa Džejkobom Elordijem i Margo Robi u glavnim ulogama već je u bioskopima zaradio više od 77 miliona dolara.

Kritičari nisu bili jednoglasni, ali publika ga očigledno obožava – na Rotten Tomatoesu ima 80 odsto pozitivnih ocena, ali nisu svi imali prijatno iskustvo u bioskopu.

Glumac i kreator sadržaja Harison Kif ispričao je da je film gledao sa mamom i sada upozorava druge da ne ponove njegovu grešku.

U šaljivoj video-recenziji na Instagramu Kif je poručio: „Upravo sam došao kući nakon što sam sa mamom gledao ‘Orkanske visove’. Nemojte to da radite. To bi trebalo da bude ilegalno. Trebalo bi da bude ilegalno gledati taj film sa majkom.“

