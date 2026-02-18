Slušaj vest

Smrt Roberta Duvala (95), legende Holivuda, pogodila je sve ljubitelje filma, njegove kolege i prijatelje. Dugogodišnji saradnici, poput reditelja Frensisa Forda Kopole, s kojim je Duval snimio pet filmova, opraštali su se od njega biranim rečima.

– Kakav je to udarac, saznati za gubitak Roberta Duvala. Tako veliki glumac i ključni deo American Zoetrope-a (produkcijske kuće Kopole i Džordža Lukasa, prim. aut.) od samih početaka – napisao je Kopola, podsetivši na njihovu saradnju na filmovima poput „Kišnog čoveka“, „Prisluškivanja“, „Apokalipse danas“, „Kuma“ i „Kuma 2“.

1/6 Vidi galeriju Robert Duval Foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia, ORION PICTURES / Album / Profimedia, Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

– Bila je čast raditi s Robertom Duvalom. Bio je rođeni glumac, kako se kaže, njegova povezanost s glumom, njegovo razumevanje i fenomenalni dar zauvek će se pamtiti. Nedostajaće mi – napisao je Al Paćino, Duvalov kolega iz „Kuma“.

Duvalovom smrću glumačka ekipa iz prvog „Kuma“ i najuža porodica Korleone ostala je bez još jednog člana. Prvi je otišao Džon Kazale, koji je glumio Freda Korleonea, srednjeg sina mafijaškog bosa Vita Korleonea (Marlon Brando). Izuzetno talentovani Kazale preminuo je 1978. godine, u 42. godini, od raka pluća. Tokom prekratke karijere glumio je u samo pet filmova, ali svih pet bilo je nominovano za Oskara za najbolji film (Kopolini „Kum“, „Kum 2“ i „Prisluškivanje“, „Pasje popodne“ Sidnija Lumeta i „Lovac na jelene“ Majkla Čimina).

Marlon Brando umro je 2004. godine u 80. godini. Uloga u „Kumu“ za njega je značila prekretnicu u karijeri i povratak na stare staze glumačke slave nakon što je šezdesetih godina polako padao u zaborav zahvaljujući prosečnim filmovima i privatnim životnim borbama. Portret dona Vita Korleonea, tvrdog mafijaša koji svoje kriminalno carstvo želi da prepusti sinovima, doneo mu je drugog Oskara.

Marlon Brando Foto: HA / Hollywood Archive / Profimedia

Džejms Kan, koji je tumačio Sonija Korleonea, najstarijeg sina dona Vita, preminuo je 2022. godine u 82. godini od srčanog udara. Dajen Kiton, koja je tumačila Kej Adams Korleone, suprugu najmlađeg sina Majkla (Al Paćino), umrla je 2025. od bakterijske upale pluća.

Nakon odlaska Duvala, koji je u „Kumu“ glumio Toma Hejgena, don Vitovog usvojenog sina i mafijaškog savetnika (consiglierea), preživeli „članovi“ porodice Korleone su 85-godišnji Al Paćino (Majkl), 79-godišnja Talija Šajer (Koni Korleone, jedina ćerka dona Vita) te Robert De Niro (82), koji je u „Kumu 2“ tumačio mladog dona Vita.

film Kum Foto: Profimedia

Duvalova smrt naterala je fanove „Kuma“ da primete neobičan detalj koji su već počeli da nazivaju ukletim. U završnoj sceni „Kuma 2“, kroz flešbek, gledamo prizor porodične večere Korleoneovih, na kojoj za stolom sede braća i sestra Korleone, kao i Karlo Rici (budući muž Koni Korleone). U jednom trenutku za stolom ostaju trojica braće i Tom Hejgen i raspravljaju o budućnosti Majkla Korleonea. Kada se na vratima, van kadra, pojavi don Vito, braća redom ustaju i odlaze da ga pozdrave. Iz sobe su jedan za drugim izašli Kazale, Kan pa Duval – istim redosledom kojim su i preminuli u stvarnom životu.

(Kurir.rs/ express)

Bonus video: