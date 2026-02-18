Slušaj vest

Džesika Alba(44) i Deni Ramirez (33) nisu skrivali strast, iako su verovatno znali da su im paparaci za petama. Na fotografijama sa plaže izgledaju kao par iz reklame – oboje su u sjajnoj formi poput Barbike i Kena.

Alba je pre nekoliko dana viđena solo na plaži u Majamiju. Komentariše se da "blista nakon razvoda", ali se i podseća "da je uvek bila zgodna jer trenira godinama".

Glumica koju hvale zbog besprekornog tena, mladolikost duguje zdravom načinu života. Genetika takođe ima važnu ulogu. Holivudska zvezda trenira jogu i pilates. U ranim jutarnjim časovima praktikuje vežbe "Hot Yoga" i "Sculpt Yoga", a pilates joj služi za jačanje dubokih mišića trupa.

Primenjuje i 3-2-1 metodu koju promoviše trener Ramona Braganza, a program obuhvata tri segmenta kardio treninga, dva kruga vežbi snage i segment za jačanje trbušnjaka. A njen trener je Betin Gozo, koja preporučuje dinamično zagrevanje, čučnjeve i takozvano "mrtvo dizanje", kao i da se trening završi intenzivnim "finisher" pokretima kao što su udarci medicinkom o pod.

Redovno odlazi na spinning (ciklus) klase, odnosno na visoko intenzivne fitnes treninge sa stacioniranim biciklima koji traju 45-60 minuta, fokusirani su na maksimalan kardiovaskularni učinak i utrošak energije.

Pisalo se i da koristi električnu mišićnu stimulaciju kako bi povećala efikasnost treninga u kraćem vremenskom periodu, ali i da primenjuje "80/20" pravilo pa četiri dana u nedelji jede biljnu hranu i nekonzumira alkohol, dok je vikendom opuštenija i dozvoljava sebi poneki izuzetak.

Džesika Alba, koja se ovako hrani, zna i koliko su efikasni plesni treninzi poput hip-hopa i intervalni treninzi na traci za trčanje pod nagibom.

Džesika Alba i Dani Ramirez Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Oni koji "cepidlače" mogu joj naći i poneku nesavršenost poput celulita koji je zabeležen na paparaco fotkama, ali to ne utiče na njenu lepotu.

Glumica koju je Novak Đoković prošle godine odabrao za idealnu partnerku za dubl (kao najbolje muške partnere naveo Nikolu Jokić, Toma Brejdija, Luku Dončića i Lebrona Džejmsa) impresionira u petoj deceniji mladolikim izgledom, a utisak je da je njena lepota sasvim prirodna.

Srbi je smatraju savršeno lepom ženom, kako pokazuju brojni komentari, a nju je osvojio 11 godina mlađi glumac Deni Ramirez.

1/6 Vidi galeriju Džesika Alba i Dani Ramirez Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia, Printscreen/ Instagram/ dannyramirez, zz/XNY / StarMax / Profimedia

Džesika Alba je u novembru prošle godine ozvaničila vezu sa Ramirezom na Instagramu, glumica i njen novi izabranik uhvaćeni su u julu 2025. kako se ljube ispred njegove kuće u Los Anđelesu.

Deni Ramirez je američki glumac kolumbijsko-meksičkog porekla. Bavio se američkim fudbalom i studirao na New York University Tisch School of the Arts. Igrao je u filmu "Captain America: Brave New World" uz Harisona Forda, u seriji "The Falcon and the Winter Soldier", kao i u bioskopskom hitu "Top Gun: Maverick". Glumom se bavi od 2016. godine.

Vezu Albe i Ramireza pratile su kritike najviše zbog činjenice da je novu romansu obelodanila ubrzo nakon raskida sa bivšim mužem Kešom Vorenom, koji takođe nije bio dugo singl, a nije ni on pošteđen negativnih komentara zbog ove veze.

Džesika Alba i Keš Voren Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Džesika Alba i producent Keš Voren razveli su se posle 16 godina braka. Oboje su se odrekli alimentacije. Glumica će bivšem mužu isplatiti tri miliona dolara u dve rate kako bi se izjednačila podela zajedničke imovine. Postigli su dogovor o zajedničkom starateljstvu nad decom Honor, Hejven i Hejsom.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Džesika Alba sprema doručak: