Ćerka poznatog glumca Tomija Lija Džonsa, Viktorija Džons, pronađena je mrtva na Novu godinu u hotelu u San Francisku, a nakon gotovo dva meseca otkriven je i uzrok njene smrti. Podsetimo, 34-godišnjakinja je pronađena bez svesti na 14. spratu hotela u ranim jutarnjim satima 1. januara.

Kancelarija glavnog medicinskog istražitelja San Franciska objavila je izveštaj u kojem se navodi da je Viktorija preminula od "toksičnih efekata kokaina", te je njena smrt zvanično proglašena slučajnim predoziranjem, prenosi Daily Mail. Tog jutra ju je jedan gost hotela pronašao i pomislio da je pijana, pa je pozvao osoblje. Zaposleni su pokušali da je ožive i pozvali hitnu pomoć.

Viktorija Džouns, ćerka Tomija Lija Džounsa, pronađena mrtva u hotelu u San Francisku Foto: Kazuhiro NOGI / AFP / Profimedia

Portparol policijske uprave San Franciska potvrdio je: "Dana 1. 1. 2026. oko 3:14 ujutru, policajci San Franciska odazvali su se na poziv hotela koji se nalazi u bloku 900 Mason ulice zbog prijave o preminuloj osobi. Na licu mesta policajci su se sastali sa lekarima koji su odraslu ženu proglasili mrtvom. Medicinski istražitelj je stigao na mesto događaja i sproveo istragu."

Viktorija je živela povučenim životom uprkos slavnom ocu, 79-godišnjem dobitniku Oskara. Nakon njene smrti porodica je objavila saopštenje u kojem traži privatnost, navodeći: "Cenimo sve lepe reči, misli i molitve. Molimo vas da poštujete našu privatnost tokom ovog teškog perioda. Hvala vam."

Šta se dešavalo pre Viktorijine smrti?

Pre dve godine Tomi Li je podneo zahtev kalifornijskom sudu u pokušaju da zaštiti svoju ćerku privremenim starateljstvom. Iako okolnosti toga nisu poznate, navodi se da je u to vreme Viktorija bila zadržana u bolnici u Grinbreu na 14-dnevnom psihijatrijskom zadržavanju nakon što su vlasti procenile da bi mogla biti opasna po sebe ili druge. Nakon njene smrti pojavili su se uznemirujući detalji o njenim poslednjim mesecima, uključujući susrete sa policijom — prošle godine bila je uhapšena dva puta.

Tomi Li Džons Foto: Profimedia

Takođe su objavljeni sudski dokumenti u kojima se navodi da je Džons bila trudna u vreme smrti, što ipak nije potvrđeno u izveštaju o uzroku smrti. "Advokat je obavešten i veruje da je gospođa Džons trudna“, stoji u sudskim dokumentima od 1. oktobra 2025. godine. Ti dokumenti su podneti kada je Viktorija uhapšena zbog pijanstva u okrugu Santa Kruz, prenosi US Weekly.

Tomi Li Džons je Viktoriju i njenog brata Ostina Džonsa (43) dobio u braku sa bivšom suprugom Kimberli Klofli. Kao mala, Viktorija je sa ocem glumila u filmu "Men in Black II". Kasnije se pojavila u epizodi popularne serije "One Tree Hill", a 2005. godine igrala je u filmu koji je režirao upravo Tomi Li, "The Three Burials of Melquiades Estrada".

