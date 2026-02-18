Slušaj vest

Holandska kraljica Maksima za najvažnije kraljevske dužnosti nosi spektakularnu tijaru, a ovo je njena priča.

Tijara od safira koju kraljica Maksima od Holandije nosi za neke od svojih najvažnijih kraljevskih dužnosti jedan je od najstarijih, najspektakularnijih i najprepoznatljivijih komada holandskog kraljevskog nasleđa.

Njena istorija počinje u poslednjoj trećini 19. veka, u vreme tranzicije za holandsku monarhiju kada su se velike kraljevske kuće još uvek oslanjale na nakit kao sredstvo institucionalnog predstavljanja.

Ova tijara, koja je stigla kao set nakita koji se sastoji od minđuša, dve narukvice, broša i same tijare, poklonjena je kao kraljevski poklon novoj kraljici. Tijaru je napravio 1881. godine kralj Vilijam III kao poklon svojoj drugoj ženi, kraljici Emi.

Korišćen je istorijski safir Stjuart, dragi kamen koji je pripadao kući Oranž od 17. veka. Dizajn je naručen od holandske kuće Mezon van der Štihel i upotpunosti otelotvoruje ukus 19. veka: monumentalan, simetričan i dizajniran da blista pod veštačkim svetlom gala događaja

Tijara je sastavljena od 33 safira sa današnje Šri Lanke, intenzivne plave boje, a prati je više od 600 dijamanata, a na čelu je veliki centralni kamen: safir od preko četrdeset karata, koji je verovatno bio deo nekog prethodnog dragulja kraljevske porodice.

Na kraju, rezultat je bila tijara velike visine i monumentalna, sa cvetnim motivima i pokretnim elementima koji omogućavaju kamenju da blago vibrira pri pokretu, doprinoseći njihovom sjaju.

Kao i mnogi kraljevski dragulji iz tog perioda, tijara je zamišljena da bude svestrana i da neki delovi mogu da se rastave i ponovo sastave, prilagođavajući se različitim kontekstima i potrebama svake kraljice. Tokom 20. veka, tijara je pretrpela ključnu tehničku modifikaciju.

Godine 1928, revidirala ju je firma Van Kempen i Vos. Veruje se da je originalni zlatni okvir zamenjen platinastim, promena koja je omogućila da se smanji težina komada bez promene njegovog dizajna i da se prilagodi modernom ukusu.

Kraljica Ema je bila prva koja je nosila safirnu tijaru na zvaničnim portretima i svečanim ceremonijama, postavljajući presedan koji su njeni naslednici poštovali. Nakon njene smrti, tijaru je nasledila njena ćerka, kraljica Vilhemina, a kasnije i kraljica Julijana.

Dolaskom kraljice Maksime na presto, safirna tijara je ponovo dobila na značaju koji je izgledao rezervisan za druge epohe. Kraljica ju je izabrala za jedan od najvažnijih trenutaka svog institucionalnog života: krunisanje kralja Vilema-Aleksandra 2013. godine.

Tog dana, u kombinaciji sa indigo plavom haljinom, Maksima je savršeno razumela simboličku težinu kraljevske kutijice za nakit. Od tada ju je nosila na nekim od velikih državnih večera svoje vladavine, uvek u kontekstima maksimalne vidljivosti.

Za razliku od drugih evropskih kraljica, koje teže da ograniče upotrebu ove vrste komada, Maksima se odlučila da je opravda, integrišući je u savremenu sliku koja se ne odriče tradicije.

Pored svoje istorijske ili umetničke vrednosti, safirna tijara predstavlja veoma specifičnu ideju moći. Duboko plava boja njenog kamenja odnosi se na stabilnost, kontinuitet i autoritet – vrednosti koje je holandska monarhija nastojala da projektuje tokom vremena.

Nije slučajno što je ovo jedan od najimpozantnijih komada nakita kako po veličini tako i po visini, a njena boja postaje vizuelni iskaz koji je nemoguće ignorisati.

