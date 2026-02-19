Slušaj vest

Džena Džejmson, jedna od najpoznatijih zvezda filmova za odrasle devedesetih, danas ima 51 godinu i potpuno je promenila životni pravac. Nakon burnih godina provedenih u industriji filmova za odrasle, na društvenim mrežama je otkrila da se odlučila za krštenje i da sada živi duboko duhovnim životom.

"Nakon godina u kojima sam bila poznata po svom telu i grehu, dolazi vreme za krštenje i pomaganje drugima da pronađu Isusa Hrista", napisala je Džena Džejmson u objavi, dodajući: "Otvorite Bibliju, nećete zažaliti."

U razgovoru za američki list Njujork post, Džejmson je objasnila svoju odluku i priznala da sada otvoreno i ponosno govori o svom hodu sa Isusom, prenosi Net.hr.

"Objavljivanje moje ljubavi prema Njemu otvara oči mnogima da shvate da nisu nepopravljivi", istakla je bivša glumica iz filmova za odrasle, dodajući da veruje kako je njena priča primer da svako može da pronađe novi početak.

Džena, pravim imenom Dženifer Meri Masoli, u svet filmova za odrasle ušla je devedesetih godina i vrlo brzo postala jedno od najpoznatijih imena industrije. Povukla se 2008. godine, odlučna da krene drugim putem.

Buran život
Privatni život slavne glumice bio je sve samo ne miran. Iza sebe ima tri braka i niz javnih veza koje su punile naslovne strane tabloida. Sa bivšim UFC borcem Titom Ortizom ima 16-godišnje blizance, dok sa bivšim verenikom Liorom Bitonom ima osmogodišnju ćerku.

Prošle godine okončala je i treći brak sa Džesijem Loulesom, koji je za razvod okrivio njenu navodnu borbu sa alkoholizmom. Ipak, čini se da je Džena danas pronašla unutrašnji mir i novu svrhu.

"Ovo je moj novi početak. Moja vera je moj put i želim njome pomoći drugima", poručila je bivša zvezda, koja sada svoj život gradi daleko od reflektora i skandala.

