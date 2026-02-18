Slušaj vest

Svečanom otvaranju Zimskih olimpijskih igara prisustvovali su, između ostalih, i Džordž i Amal Kluni, koji su u jednoj od najvećih atrakcija italijanske metropole napravili malu pometnju.

Čuvena Galerija Vitorio Emanuele II na trgu Duomo nije samo jedna od najskupljih i najluksuznijih tačaka na planeti, već i zdanje jedinstvene arhitekture. Ako ste se ikada zatekli na tom mestu, sigurno ste videli i ljude koji zure u – pod. Pogled im je privukla posebna atrakcija, mozaik bika, koji tu stoji od dana kada je tržni centar prvi put otvorio vrata, davne 1877. godine, a Džordž i Amal Kluni odlučili su da ispoštuju jedan od glavnih gradskih rituala.

Jedan korak, tri okreta i tradicija koja prkosi vremenu. Tokom posete Milanu povodom Zimskih olimpijskih igara, slavni par je zajedničkim snagama izveo jednostavnu radnju, gest koji, veruje se, donosi sreću, prosperitet i garantuje ponovni povratak u grad.

Najpre su srdačno pozdravili okupljene, koji su im objasnili da treba da stanu na određeno mesto, između zadnjih nogu bika, i da se okreću u drugom smeru. Tri puta su se zavrteli, a Džordž je usput, u svom maniru, pravio smešne grimase. Po izvođenju "rituala sreće", prisutni su ih nagradili aplauzom. Eto, legenda o milanskom biku intrigira i najveće zvezde...

Snimak je, naravno, ubrzo postao viralan. Podelio ga je čak i predsednik regije Lombardija, Atilio Fontana. "Svašta se dešava na ovim olimpijskim igrama! Džordž i Amal Kluni okrenuli su svoj točak sreće u Galeriji Vitorio Emanuele. Ta milanska tradicija poznata je svim Italijanima, ali i brojnim turistima širom sveta", napisao je Fontana i poznatom paru poželeo puno sreće.

(Kurir.rs/Žena)

