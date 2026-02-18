Slušaj vest

Glumac koga su mnogi nazivali „savršenim negativcem“, Tom Nunan, preminuo je u 74. godini života. Vest o njegovoj smrti potvrdila je koleginica Karen Sillas, navodeći da je preminuo mirno na Dan zaljubljenih 2026. godine.

Oproštaj koleginice i prijateljice

Karen, koja je s Nunanom radila na predstavi i filmu What Happened Was..., podelila je emotivnu poruku na Instagramu.

„Moj dragi prijatelj i kolega Tom Nunan preminuo je mirno na Dan zaljubljenih 2026. Rad s njim na njegovoj originalnoj of-Broadway predstavi ‘What Happened Was…’ u Paradise Factory Theatre početkom devedesetih bio je prekretnica za mene i moju karijeru, koja i danas odzvanja kroz moj život i rad kao glumice“, napisala je.

Dodala je da tada nije mogla da nasluti da će, godinu dana kasnije, ekranizacija te priče postati jedan od najznačajnijih nezavisnih filmova američke kinematografije devedesetih.

„Bila je privilegija i luda zabava raditi s tim čovekom i zvati ga prijateljem do kraja… neka njegov legat nastavi da sija“, zaključila je.

Uloge po kojima ćemo ga pamtiti

Nunan je ostavio snažan trag u filmskoj industriji, naročito zahvaljujući upečatljivim, često mračnim likovima.

Publika ga pamti kao Caina/RoboCaina u filmu RoboCop 2, ali i u kultnom trileru Manhunter. Njegova interpretacija serijskog ubice u tom filmu i danas se smatra jednom od najupečatljivijih u žanru.

Igrao je i Frankenštajnovo čudovište u avanturističkom hitu The Monster Squad, dok su ga mlađe generacije zapamtile i po ulozi zastrašujućeg Ripera u filmu Last Action Hero.

Mnogi obožavaoci oprostili su se od njega na društvenim mrežama, ističući da je bio „tajno oružje“ svakog projekta u kojem se pojavio – glumac koji je svojim talentom podizao kvalitet čitavog filma.

Karijera duga više od četiri decenije

Karijeru je započeo početkom osamdesetih, pojavljujući se u manjim ulogama, između ostalog i u filmu Heaven's Gate. Pravi proboj doživeo je 1986. godine s filmom Manhunter, nakon čega je usledio niz zapaženih ostvarenja.

Iako je često tumačio negativce, kolege su ga opisivale kao nežnog, duhovitog i duboko posvećenog umetnika. Njegove uloge ostaju deo filmske istorije, a publika će ga pamtiti kao jedinstvenu pojavu – glumca čije su interpretacije ostavljale snažan, gotovo uznemirujući utisak.

Njegovo nasleđe nastaviće da živi kroz filmove koji su obeležili generacije.