Smrt frontmena grupe Nirvana, Kurta Kobejna, i više od tri decenije kasnije izaziva kontroverze. Iako je zvanična verzija da je Kobejn 5. aprila 1994. izvršio samoubistvo hicem iz sačmarice u glavu, bivši kapetan policije iz Sijetla sada tvrdi da „fizički dokazi ne štimaju“ i da slučaj nikada nije adekvatno tretiran kao potencijalno ubistvo.

Bivši policijski kapetan: „Ne verujem da je to uradio sebi“

Nil Lou, koji je proveo 50 godina u Policijskoj upravi Sijetla (SPD), rekao je za Daily Mail da veruje da je istraga bila „zbrzana i pogrešno vođena“. Lou je 2005. godine, po nalogu tadašnjeg načelnika, dobio zadatak da izvrši internu reviziju slučaja.

„Jednostavno ne verujem da je Kurt to uradio sebi“, rekao je Lou, iako nije bio deo prvobitnog istražnog tima niti je slučaj vođen u njegovom okrugu.

Prema njegovim rečima, postoje nepravilnosti u vezi sa tragovima krvi, silinom rane od sačmarice, kao i navodne nedoslednosti u policijskim i obdukcijskim izveštajima – uključujući izostavljene beleške, neunesena svedočenja i kontradiktorne detalje o događajima koji su prethodili smrti.

Kurt Kobejn Foto: Rudi Keuntje / Zuma Press / Profimedia

Zvanični stav ostaje nepromenjen

Telo 27-godišnjeg muzičara pronađeno je 8. aprila 1994. u stakleniku pored njegove kuće u Sijetlu, tri dana nakon smrti, koju je kasnije kancelarija medicinskog islednika okruga King okarakterisala kao samoubistvo.

Prema tadašnjem nalazu, Kurt je preminuo od prostrelne rane zadobijene iz sačmarice Remington Model 11 kalibra 20, koja je pronađena u njegovim rukama, dok je u saksiji u blizini nađena oproštajna poruka.

Policija Sijetla i danas ostaje pri istom zaključku: „Kurt Kobejn je preminuo samoubistvom 1994. godine. To je i dalje stav Policijske uprave Sijetla“, navodi se u odgovoru dostavljenom Daily Mailu.

Sporne tačke: krv, ruke i heroin

Lou je posebno ukazao na fotografije sa mesta događaja, tvrdeći da Kobejnove ruke deluju „neobično čisto“ za nekoga ko je ispalio hitac iz sačmarice u glavu.

„Sva zrna su evidentirana, ali udar je morao proizvesti značajan raspršeni trag, ne mali, već veliki“, rekao je on, dovodeći u pitanje obrazac prskanja krvi.

Dodatnu sumnju, prema njegovim rečima, izaziva i nalaz da je u Kobejnovom organizmu pronađena količina heroina koja je bila otprilike tri puta veća od smrtonosne doze. Lou smatra da bi za unošenje tolikog volumena verovatno bila potrebna pomoć druge osobe.

On je takođe kritikovao način na koji je mesto događaja obezbeđeno, navodeći da je najmanje 12 policajaca ulazilo i izlazilo iz prostorije, što je, prema njegovom mišljenju, moglo dovesti do kontaminacije dokaza.

Foto: Rudi Keuntje / INSTAR Images / Profimedia

Nedoslednosti u dokumentaciji

Nezavisni istraživači, uključujući Mišel Vilkins, tvrde da postoje razlike između izveštaja iz 1994. i dokumentacije objavljene 2014. godine.

Jedan rani policijski izveštaj navodi da je vozač taksija pokupio osobu sa Kurtove adrese koja „nije odgovarala opisu stanara“, kao i da navodno nisu uspeli da pronađu prodavnicu za kupovinu municije. Ti detalji kasnije nisu pomenuti u saopštenjima.

Obdukcioni nalaz pominje i rukom pisanu belešku u džepu, dok policijski izveštaj iz 1994. navodi samo račun za oružje sa imenom prijatelja Dilona Karlsona.

(Kurir.rs/DailyMail)