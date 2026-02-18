Slušaj vest

Dokumenti koje je objavilo američko Ministarstvo pravde osvetlili su razvoj ali i moguće zahlađenje odnosa između osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna i supermodela Naomi Kembel tokom poslednje dve decenije njegovog života.

Prema mejlovima, rasporedima i telefonskim beleškama koje su vodili Epstajnovi asistenti, njih dvoje su bili u kontaktu godinama, razgovarali su telefonom, sastajali se i međusobno se pozivali na privatne zabave i događaje.

Naomi Kembel Foto: IPA / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Pozivnice nakon zatvorske kazne

Među događajima na koje je Naomi pozivala Epstajna bili su njena rođendanska proslava u Sen Tropeu 2004. godine, kao i proslava u prodavnici modnog brenda Dolce & Gabbana u Parizu povodom 25 godina njene saradnje s tim brendom.

Oba pozivam za Pariz i za događaj u Moskvi, poslata su 2010. godine, samo godinu dana nakon što je Epsajn izašao iz zatvora pošto je priznao krivicu za podvođenje maloletnice.

Događaj u Moskvi odnosio se na NEON, dobrotvornu organizaciju koja je, prema pozivnici, imala za cilj da podrži programe zdravlja i obrazovanja dece u Rusiji. Događaj je Naomi suorganizovala sa Dašom Žukovom, tadašnjom suprugom ruskog milijardera Romana Abramoviča.

U jednom mejlu iz 2010. član njenog tima je, u vezi s pariskom proslavom, napisao: „Biću na ulazu ako bude bilo kakvih problema.“

Intenzivna komunikacija preko asistenata

Većina objavljenih dokumenata sastoji se od rasporeda, evidencija poziva i mejlova koje su vodili Epstajnovi asistenti, među kojima su bile Sara Kelen i Lesli Grof.

„Molim te, pozovi Naomi Kembel. U Španiji je, ali je budna“, napisala je Grof Epstajnu 29. maja 2015.

Godinama ranije, 2011, Kelen je pisala manekenki pred Epstajnov put u Evropu: „Zdravo Naomi. Džefri je u Parizu i pita se da li si i ti tamo.“

U martu naredne godine, iz Epstajnovog tabora poslat je još jedan mejl: „Džefri i ja smo u Parizu sa Vudi Alenom i pitamo se da li si u gradu i da li bi volela da večeraš s nama sutra uveče.“

Foto: Shutterstock

Privatni avion i prekid komunikacije

Poslednja zabeležena komunikacija između manekenke i Epstajnovog tima odnosi se na januar 2016. godine, kada je manekenka tražila da koristi njegov privatni avion za put u Majami, piše People.

Prema internim mejlovima, ostavila je poruku tražeći da je Epstajn pozove u vezi s letom. On je, međutim, odbio zahtev, navodno zbog vremenskih uslova i sopstvenih planova putovanja.

U porukama se navodi da je Naomi već rezervisala hotel, automobil i vozača, očekujući da će let biti organizovan. Džefri je potom naložio svom pilotu Leriju Visoskom da pokuša da joj pronađe čarter let, ali komunikacija je ubrzo prestala na kasnije pozive i poruke, prema dokumentima, nije odgovarala.

Raniji kontakti i javna reakcija

Još 2010. godine objavljeno je da je Kembel više puta putovala Epstajnovim privatnim avionom, što su tada potvrdili i letački manifesti, kao i jedan od njegovih pilota tokom iskaza pod zakletvom.

Druga tura otpečaćenih dokumenata kasnije je otkrila da su se upoznali 2001. u Sen Tropeu, na njenoj rođendanskoj zabavi, na koju je Džefri navodno došao po pozivu njenog tadašnjeg dečka Flavija Briatorea.

Nakon objavljivanja dokumenata 2019. godine, Naomi se oglasila saopštenjem:

„Ono što je Epstajn učinio je neodbranjivo, i kada sam to čula, bilo mi je muka kao i svima drugima. I sama sam se susretala sa seksualnim predatorima i, hvala Bogu, imala dobre ljude oko sebe koji su me zaštitili. Stojim uz žrtve. One nose ožiljke za ceo život.“

Dokumenti Ministarstva pravde ne sadrže optužbe protiv Campbell, ali pružaju detaljniji uvid u prirodu i dinamiku njenog odnosa sa Epstajnom tokom godina – odnos koji je, prema prepisci, do 2016. očigledno oslabio ili potpuno prekinut.