Australijska voditeljka Džejn Azopardi postala je viralni hit nakon što je u emisiji uživo pokazala svoju neobičnu sposobnost da može prekrstiti nožne prste na prilično specifičan način. Snimak tog "skrivenog talenta" brzo se proširila društvenim mrežama i izazvala lavinu reakcija.

Voditeljka Jutarnjeg programa u Australiji Foto: X/NutShots

U delu iz jutarnjeg programa, koji je u kratkom roku prikupio velik broj pregleda, voditeljka je demonstrirala kako može prebaciti drugi i treći nožni prst preko ostalih.

Korisnici društvenih mreža ubrzo su počeli deliti svoje utiske, a mnogi su priznali da su ostali zatečeni. Reakcije su se kretale od šaljivih GIF-ova do komentara punih čuđenja.

"Ne mogu to ni rukama, a kamoli nogama!", napisao je jedan korisnik. "Mislim da moram obrisati pretraživač", našalio se drugi.

Ipak, javio se i jedan korisnik koji tvrdi da trik nije toliko komplikovan: "Upravo sam ovo video i probao - zapravo je prilično lako", napisao je.

(Kurir.rs/Index)