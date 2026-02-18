Slušaj vest

Bivši vojvoda od Jorka, tada 38-godišnjak, navodno je 1999. godine leteo „Lolita ekspresom“ sa Epstajnovog privatnog karipskog ostrva u Sjedinjene Države.

Zapisi o letovima, otkriveni u sudskim dokumentima, smeštaju princa Endrjua u privatni avion zajedno sa bivšom Mis Rusije Anom Malovom piše The Sun.

Ovako izgleda ostrvo Džefrija Epstajna:

1/3 Vidi galeriju Ostrvo Džefrija Epstajna Foto: Emily Michot / Zuma Press / Profimedia, Printscreen YouTube/NBC News

Navodi se da je avion prevozio devet putnika, uključujući Epstajna, Endrjua, Malovu i osuđenu prvu saradnicu Džefrija Gislajn Maksvel.

Putovali su sa ostrva Little St James, koje su meštani prozvali „Ostrvo pedofila“, do Floride 12. februara 1999. godine. Malova, koja se nekada takmičila na izboru za Mis univerzuma, završila je u zatvoru 2010. godine nakon što je učestvovala u javnoj tuči dok je bila pod uticajem narkotika. Sada je ponovo na slobodi i veoma je aktivna na društvenim mrežama ponoseći se sa svojim kontaktima koje ima sa svetskim džet-setom.

Zapisi o letovima bili su deo sudske dokumentacije u vezi sa nizom višemilionskih tužbi koje su podnele neke od navodnih Epstajnovih žrtava.

Osramoćeni Endrju se u zapisima o letovima pojavljuje više puta – njegovo ime je navedeno kao putnik i u maju 2000. i u maju 2002. godine. Takođe je zabeleženo da je u februaru 2000. koristio usluge u vrednosti od 200 dolara, uključujući „masažu, vežbanje i jogu“.

1/3 Vidi galeriju Princ Endrju na fotografijama u okviru Epstajnovih dokumenata Foto: screenshot X

Ana Malova se povukla iz javnosti

Malova je bila zapažena manekenka devedesetih i nositeljka titule Miss Rusije 1998, poznata po tome što je živela u Trump Tower i družila se sa istaknutim javnim ličnostima.

Tokom 2010. i 2011. godine suočila se sa optužbama da je krala blokove recepata kako bi pribavila lekove protiv anksioznosti, a potom nije ispunila obavezu pohađanja sudski naloženog programa lečenja od zavisnosti.

Nakon sudskih procesa i izdržane zatvorske kazne, nije se vratila u javni život i nema pouzdanih informacija o njenim sadašnjim aktivnostima.