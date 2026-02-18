Slušaj vest

Holivudski glumac Piter Grin , koji je preminuo u decembru, navodno se upucao u predelu levog pazuha, objavio je TMZ. Kancelarija glavnog sudskog medicinara u Njujorku saopštila je da je uzrok smrti zvanično okarakterisan kao „prostrelna rana leve aksile sa povredom brahijalne arterije“.

Metak je, prema izveštajima, oštetio ključnu arteriju koja snabdeva krvlju ruku, lakat, podlakticu i šaku, što je dovelo do kobnog ishoda.

Foto: Newscom / Newscom / Profimedia

Pronađen u stanu na Menhetnu

Glumac je pronađen mrtav 12. decembra u svom stanu na Menhetnu, nakon što je komšija primetio da se iz njegovog stana tokom cele noći čuje muzika.

Planirani projekti pre tragične smrti

Piter je trebalo da snima u januaru zajedno sa Mikijem Rurkom nezavisni triler Mascots.

Takođe je bio angažovan u filmu State of Confusion, kriminalnoj drami koju je pisao i režirao E.B. Hughes. Snimanje je planirano za kasnu jesen 2026.

Teška prošlost i impresivna karijera

Rođen u Njujorku, Peter je pobegao od kuće sa 15 godina i živeo na ulicama Njujorka. Kasnije je imao problema s drogom, a glumom je počeo da se bavi tek u srednjim dvadesetima.

Njegove uloge uključuju filmove: Laws of Gravity (1992), Clean, Shaven (1993), Blue Streak (1999), Training Day (2001) i mnoge druge, ukupno blizu 95 filmskih i TV projekata.