Glumac pronađen mrtav u svom stanu: Nakon dva meseca otkriven uzrok, policija objavila potresne detalje
Holivudski glumac Piter Grin , koji je preminuo u decembru, navodno se upucao u predelu levog pazuha, objavio je TMZ. Kancelarija glavnog sudskog medicinara u Njujorku saopštila je da je uzrok smrti zvanično okarakterisan kao „prostrelna rana leve aksile sa povredom brahijalne arterije“.
Metak je, prema izveštajima, oštetio ključnu arteriju koja snabdeva krvlju ruku, lakat, podlakticu i šaku, što je dovelo do kobnog ishoda.
Pronađen u stanu na Menhetnu
Glumac je pronađen mrtav 12. decembra u svom stanu na Menhetnu, nakon što je komšija primetio da se iz njegovog stana tokom cele noći čuje muzika.
Zabrinuti sused je obavestio policiju, koja je izašla na teren i potom u stanu zatekla beživotno telo poznatog glumca.
Planirani projekti pre tragične smrti
Piter je trebalo da snima u januaru zajedno sa Mikijem Rurkom nezavisni triler Mascots.
Takođe je bio angažovan u filmu State of Confusion, kriminalnoj drami koju je pisao i režirao E.B. Hughes. Snimanje je planirano za kasnu jesen 2026.
Teška prošlost i impresivna karijera
Rođen u Njujorku, Peter je pobegao od kuće sa 15 godina i živeo na ulicama Njujorka. Kasnije je imao problema s drogom, a glumom je počeo da se bavi tek u srednjim dvadesetima.
Njegove uloge uključuju filmove: Laws of Gravity (1992), Clean, Shaven (1993), Blue Streak (1999), Training Day (2001) i mnoge druge, ukupno blizu 95 filmskih i TV projekata.
Nakon pokušaja samoubistva u martu 1996, Grin je potražio pomoć za svoje zavisnosti. Takođe je 2007. bio uhapšen zbog posedovanja kokaina.