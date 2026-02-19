Slušaj vest

Glumica Gorica Popović privatni život godinama vešto krije od javnosti, a mnogi nisu znali da je više od 30 godina u braku sa Nenadom Petrovićem.

Njen suprug je poznati alt-saksofonista, džez muzičar, kompozitor i član grupe "Zabranjeno pušenje".

Nenad Neša Petrović je muž Gorice Popović
Nenad Neša Petrović je muž Gorice Popović Foto: Printscreen/RTS

Uprkos tome što su oboje javne ličnosti, retko se mogu zajedno sresti, a nerado govore i o privatnom životu. Tako se i intervjui u kojima je javno pomenula supruga mogu izbrojati na prste.

- Imamo skladan brak. Toliko vam o njemu mogu reći, dosta vam je i to jer drugi ne znaju ni toliko - rekla je ranije glumica.

‒ Volimo iste stvari, volimo životinje, imamo interesovanja koja se dobro slažu ‒ kazala je kratko glumica koja je nedavno otišla u penziju, što ne znači da će manje biti aktivna.

Idila na Srebrnom jezeru

Inače, njih dvoje su svoju idilu oformili na Srebrnom jezeru, gde imaju svoj mali raj.

- Moj otac je mnogo voleo prirodu i kupio je ovde plac kad ništa nije postojalo. Kuća je dupla, polovina je od familije, ali smo oduvek bili kao jedno. To je moja oaza i ovde ja zbrišem često - rekla je Gorica jednom prilikom.

Zanimljivo je da se naša glumica ne libi poslova u kući, te je često u kuhinji gde priprema svoje specijalitete.

gorica-popovic.jpg
Foto: Kurir TV

- Radim svašta! Podsećam sada na moju mamu koja je uvek vukla neke kese, torbe, konce, trake, šivaću mašinu. Grdili smo je zbog toga, a sad sam je potpuno preslikala. Šijem i sebi, a pripremam i novu izložbu pačvork pokrivača. Na prethodnoj sam imala 19 prekrivača, sad hoću da napravim 15. To su skupi prekrivači koji zahtevaju mnogo vremena. I čitam puno - ispričala nam je tad sa osmehom.

