Bruklin Bekam, najstariji sin Viktorije i Dejvida Bekama, prekinuo je veze i sa prijateljima iz detinjstva: ovoga puta "na tapetu" su se našli Holi i Džek Remzi, koje je najstariji sin bračnog para Bekam prestao da prati na društvenim mrežama, i to samo nekoliko dana nakon što je njihov otac Gordon Remzi savetovao Bruklina da "ne zaboravi odakle potiče".

Bekamovi na crvenom tepihu sa Nikolom Pelc i Bruklinom Bekamom Foto: Doug Peters / PA Images / Profimedia

Bruklin Bekam je već prekinuo veze sa roditeljima, braćom Romeom i Kruzom, kao i sestrom Harper, javno navodeći neke od svojih razloga u opširnoj Instagram objavi. Od tada je blokirao i slavnog kuvara Gordona Remzija, bliskog porodičnog prijatelja i kuma njegove jedine sestre Harper Bekam. Ovakav potez je usledio pošto je Gordon savetovao Bruklinu da ne zaboravi odakle je došao i sugerisao da je njegova zaljubljenost u glumicu Nikolu Pelc uzrok aktuelnog razdora.

Bruklin Bekam sada je prestao da prati najstariju ćerku slavnog TV kuvara, samo nekoliko nedelja nakon što je ona izgovorila sudbonosno "da" olimpijskom plivaču Adamu Piti na raskošnom venčanju kom on nije prisustvovao.

Prekinuo kontakt sa prijateljima iz detinjstva

Bekamovi i Remzijevi su prijatelji od ranih 2000-ih, kada su se obe porodice preselile u Sjedinjene Američke Države, gde su Dejvid Bekam i Gordon Remzi nastavili svoje karijere u fudbalu i na televiziji. Sa samo devet meseci razlike između njih, Bruklin Bekam, Holi i Džek Remzi bili su najbolji prijatelji i često su provodili vreme zajedno tokom detinjstva. Deca su često bila fotografisana zajedno širom sveta dok su ih roditelji vodili na luksuzna porodična putovanja, u ekskluzivne skijaške centre i na prelepe tropske plaže.

Gordon Remzi Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Dejvid Bekam i Viktorija Bekam vide Gordona Remzija i njegovu suprugu gotovo kao članove porodice. Njihova deca su odrasla zajedno. Bruklin Bekam je oduvek voleo da provodi vreme s njima, a sada ih je izbrisao. Remzijevi su uznemireni zbog svega. Veoma, veoma vole Bruklina. Znaju ga od pelena. Bruklin Bekam više ne viđa svoje prijatelje sa kojima se družio pre nego što je u njegov život ušla Nikola Pelc i to je veoma tužno. To su ljudi s kojima je dugo bio blizak, a Holi je jedna od njih", kaže izvor za Dejli mejl.

Komentari na društvenim mrežama su nemilosrdni. Mnogi smatraju da je Bruklin "pao na najniže grane" i tvrde da ga je Nikola Pelc "omađijala toliko da ne vidi dalje od njene suknje". "Kad se jednom bude osvestio, neće moći da se nakaje zbog svega što je priredio ne samo svojoj porodici, već i prijateljima uz koje je odrastao", glasi jedan od komentara.

Venčanje Holi Remzi, ćerke Gordona Remzija Foto: David Betteridge Splash News / SplashNews.com / Splash / Profimedia

"Ako je zbog Gordonovih izjava prekinuo prijateljstvo sa društvom iz detinjstva, on je samo pokazao koliko ne ceni sebe. Čuvaš prijatelje kao kap vode na dlanu, ma šta njihovi roditelji pričali", smatraju mnogi.

Sukob nastao zbog prvog plesa na venčanju

Porodični raskol kod Bekamovih dogodio se na venčanju Bruklina Bekama i Nikole Pelc. Tad je Viktorija Bekam otpužena da je mladencima "ukrala" prvi ples i da je, umesto da prepusti sinu da pleše sa svojom suprugom Nikolom, ona plesala sa njim neposredno posle venčanja. Ovu optužbu je Gordon Remzi, koji je prisustvovao venčanju, kategorički odbacio.

Dejvid i Viktorija Bekam u Ministarstvu kulture u Parizu Foto: Aissaoui Nacer / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Ali, slavni TV kuvar veruje da će do "prosvetljenja uskoro doći", insistirajući na tome da su Dejvid Bekam i Viktorija Bekam bili izvanredni roditelji Bruklinu, njegovoj sestri i braći.

"Bruklin Bekam i ja smo malo dopisivali, naš odnos je čvrst. Volim ga, njegovo srce je neverovatno. Ali teško je, zar ne, kada si zaljubljen? Ljubav je slepa. Lako je ući u taj rolerkoster i prepustiti se. Ali sve se vraća. Video sam iz prve ruke koliko su dobri roditelji. Dejvid Bekam kao otac je jednostavno neverovatan. Oboje su uložili toliko energije u svoju decu, i znam koliko puta su spasili Bruklina iz nevolja. Mislim da će proći malo vremena dok Bruklin Bekam ne pogleda sebe iskreno i ne shvati koliko mu roditelji znače", rekao je Gordon Remzi za The Sun.

Gordon Remzi, i sam otac šestoro dece, takođe je savetovao Bruklina Bekama da se "seti odakle je ponikao".

"On je očajan da nađe svoj put i poštujem to kod njega. To je zaista dobro što radi. Ali seti se odakle si došao. I iskreno, jednog dana nećeš imati mamu i tatu, i treba da razumeš to. Prosvetljenje će doći", poručio je slavni kuvar mlađanom Bekamu.

Bruklin ocrnio roditelje preko Instagrama

Obraćajući se pratiocima na društvenim mrežama u januaru, Bruklin Bekam je tvrdio da su njegovi roditelji pokušali da sabotiraju njegovo venčanje i da su uvek prioritet dali javnom imidžu umesto porodičnih odnosa.

"Ceo moj život, moji roditelji su kontrolisali narative u štampi o našoj porodici. Performativne objave na društvenim mrežama, porodični događaji i neautentični odnosi bili su stalna pojava u našem životu. Nedavno sam sopstvenim očima video koliko su daleko spremni da idu kako bi plasirali brojne laži u medijima, uglavnom na štetu nevinih ljudi, kako bi sačuvali svoj fasadni imidž. Ali verujem da istina uvek izađe na videlo"; napisao je, između ostalog, Bruklin Bekam.

Za razliku od svoje troje mlađe braće i sestre, Bruklin Bekam se nije pojavio u nedavnoj Netfliksovoj dokumentarnoj seriji svoje majke, niti je prisustvovao premijeri u oktobru kao što su on i Nikola Pelc prisustvovali londonskoj premijeri dokumentarne serije njegovog oca 2023. godine.

Viktorija Bekam Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Bruklin Bekam i njegova supruga su takođe propustili proslavu 50. rođendana Dejvida Bekama prošlog maja i bili su zapaženo odsutni u Vindzoru kad je Dejvid dobio počasnu titulu.

Mnogi od problema opisanih u Instagram pričama proistekli su iz venčanja Pelc-Bekam na Floridi. Bruklin Bekam je optužio majku da je u poslednjem trenutku odustala od dizajniranja venčanice za njegovu buduću suprugu i rekao da je "otela" prvi ples koji je trebalo da ima sa Nikolom Pelc.

"Plesala je vrlo neprikladno sa mnom pred svima", napisao je Bruklin Bekam. "Nikada se nisam osećao neprijatnije. Bio sam ponižen kao nikad u životu".

