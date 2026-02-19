Slušaj vest

Posle razvoda od Kita Urbana, glumica Nikol Kidman ima novog udvarača. Kako piše TZM, reč je o Polu Salemu (62), milijarderu i predsedniku Upravnog odbora kompanije MGM Resort International. Izvori ovog tabloida navode da Salem "romantično provocira" sveže razvedenu glumicu, ali ona za sada nije odgovorila na njegovo udvaranje.

Pol je na čelu globalnog diva poznatog po brojnim luksuznim hotelima, rizortima i kazinima, najviše u Las Vegasu. Reč je o jednom od najmoćnijih ljudi iza kulisa svetske zabavne industrije, sa ogromnim ličnim bogatstvom.

1/5 Vidi galeriju Nikol Kidman na Nedelji mode u Parizu 2026 Foto: Castel Franck/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kidmanova i Salem se poznaju, imaju zajedničke prijatelje i otkako se razvela dva puta su se sreli na grupnim događajima. Do sada nije bilo privatnih sastanaka "jedan na jedan", međutim, Pol je zajedničkim prijateljima poverio da mu se Nikol jako dopada i da bi rado bio u vezi sa njom.

Nikol Kidman i Kit Urban 2009. godine Foto: Kathy Hutchins / Capital pictures / Profimedia

Salem se razveo od svoje bivše supruge, Navin Salem, 2021. godine. Od tada je držao svoj privatni život po strani, fokusirajući se na karijeru u upravljanju investicijama i istaknutu ulogu u MGM Resorts. Zajedno imaju četiri ćerke, a izvori ističu da mu je porodica posebno važna i da, uprkos zahtevnoj karijeri, aktivno učestvuje u životima svoje dece. Ono što ga čini još poželjnijim je činjenica da ga ni pet godina posle razvoda mediji nisu povezivali s novim partnerkama. U privatnom je životu gotovo jednako diskretan koliko je moćan u poslovnom svetu. Retko se pojavljuje u medijima, ne daje intervjue i svesno izbegava glamur i blještavilo koji prati industriju u kojoj radi.

Pol Salem Foto: Kevin Dietsch / Getty images / Profimedia

Nikol Kidman i Kit Urban rastali su se u junu prošle godine. Iako je ona želela da spasi brak, nije naišla na istu reakciju. Par, koji se venčao 2006. godine i ima dvoje dece, uzrasta 17 i 15 godina, okončao je razvod u januaru. Poslednjem ročištu Nikol Kidman nije prisustvovala, a evo kako su podelili imovinu i starateljstvo nad ćerkama.

