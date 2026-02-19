Slušaj vest

Dok su neke zemlje već odabrale predstavnike za Evroviziju, koja će se ove godine održati u Beču, naši takmičari se spremaju punom parom, a koliko su ozbiljni u svojoj nameri da predstavljaju Srbiju, pokazali su i na nedavnom predstavljanju koje je RTS organizovao za medije.

Jedan od onih koji će se prvi put predstaviti našoj publici na Izboru za pesmu Evrovizije, je i mladi Luka Živković, kojem su pored pevanja, velika ljubav i ples i scenski nastup. Njegova pesma nosi simboličan naziv "Veruj", a kako je došao na ideju da se prijavi na takmičenje, kako bi slavio pobedu, koga ne bi voleo da vidi u žiriju, ali i kako je prilikom jednog nastupa pao i završio u Urgentnom centru, pričao je za MONDO.

- Predstavićeš se sa numerom "Veruj" na PZE 2026, koju poruku nosi pesma?

"Pesma 'Veruj' s kojom ću se predstaviti na ovogodišnjem festivalu PZE nosi poruku istrajnosti u svojim željama i ciljevima, upornosti da iste ostvarimo i da se oslobodimo svih stega koje nas sprečavaju da budemo svoji - bilo da one dolaze spolja ili iznutra."

- Kako se spremaš za nastup, šta možemo da očekujemo da će te izdvojiti od ostalih učesnika? A ko ti je najveća podrška?

"Pripreme za nastup su počele onog trenutka kada sam saznao da sam odabran u uži izbor takmičenja. Za nastup se pripremam redovnim treninzima, svakodnevnim vokalizama, a i činjenica da redovno nastupam mi dosta pomaže. Od ostalih učesnika će me nesumnjivo izdvojiti istančan ukus za scenu, kao i kombinacija vokalnih i plesnih veština i vizuala - moji saradnici apsolutno ništa ne prepuštaju slučaju, kao ni ja uostalom."

- Veliki deo tvoje ličnosti je ples, nastupaš u jednom beogradskom klubu poznatom po kabaretskim tačkama. Otkad potiče ljubav ka plesu?

"Ljubav prema plesu i muzici u meni postoji otkad znam za sebe. Plesom se bavim od svoje četvrte godine i moj je sastavni deo, baš kao i pesma. Zahteva ogromnu količinu discipline i požrtvovanja i vrlo je potcenjena stvar, verovatno zbog toga što mi izvođači činimo da to deluje lako. Verujte - nije."

- Da li ti se nekada desio neki peh sa kostimom tokom nastupa ili generalno neki peh?

"Nije mi ostao u sećanju neki posebno interesantan peh sa kostimom, ali imao sam dva peha druge vrste - kada sam nastupao u pozorištu na kruzeru, bio je toliko mrkli mrak u toku predstave da nisam mogao da napipam rekvizit koji bi mi obično dodavali iz jame za lift i krenuo sam da upadnem. Sva sreća pa su ljudi oko mene brzo reagovali i nije došlo do pada (dubina jame je dva metra, inače). Drugi peh se dogodio u Beogradu - pao sam sa sajle visine skoro tri metra nakon što je sedište isklizalo ispod mene. Imao sam sreće pa nisam pao na goste i zadobio par ogrebotina - bukvalno sam se dočekao kao mačka, elegantno završio nastup i skroz krvave ruke bio odvezen u Urgentni centar. Nisam siguran, ali možda postoji snimak sa sigurnosnih kamera."

- Dosta stranih poznatih ličnosti poseti klub u kom nastupaš tokom boravka u Beogradu. Da li si imao prilike da ih upoznaš?

"Iako znam da je određen broj svetskih imena pogledao šou, nisam imao prilike da ih upoznam. Lično nisam pristalica toga da se ljudima, naročito poznatim ličnostima, prilazi u trenucima kad se zabavljaju sa svojim prijateljima i uživaju u izlasku, ali mi je iznimno bilo drago što sam imao prilike da se upoznam i slikam sa Novakom Đokovićem, kao i sa Konstantinosom Argirosomkoji je bio oduševljen nastupom."

- Da li si poslušao numere drugih učesnika, i koga smatraš najvećom konkurencijom?

"Nisam još uvek stigao da poslušam sve numere koje se takmiče ove godine, jer su mi dani preplavljeni obavezama. Velika konkurencija su svakako ljudi koji na ovaj festival dolaze kao već poznata imena (Zejna, Yanx, Harem Girls), ali isto tako ima i predivnih novih ljudi koji su se ove godine prijavili, poput devojaka iz IDJ Showa na primer. Mišljenja sam da jaka konkurencija može samo da nas učini boljim izvođačima, tako da se nadam da se svi podjednako velikim intenzitetom spremamo da publici iznad svega ponudimo odličan šou."

- Ko ti je od predstavnika Srbije na Evroviziji prethodnih godina bio favorit, a ko potpuni promašaj?

"Srbija je imala odlične predstavnike prethodnih godina. Devojke iz grupe Hurricane su imale proizvod koji odgovara negde i mom izvođačkom senzibilitetu, dok je Konstrakta bila pun konceptualni paket koji me je dirnuo na neki drugi način. Muzika je, na kraju dana, kao i sva umetnost vrlo individualna i subjektivna, to što bih ja odabrao, apsolutno ne mora da znači da je mišljenje većine."

- Šta je tvoj kec u rukavu za pobedu na PZE? Ukoliko pobediš, kako ćeš proslaviti?

"Moj kec u rukavu za pobedu je činjenica da je 'Veruj' audio-vizuelni projekat. Mislim da će pesma svakako imati određen odjek sama po sebi, ali publika će imati priliku da sagleda veličinu cele zamisli tek kada budemo stali na scenu festivala. Ukoliko se desi da odnesem pobedu, istu ću proslaviti jednom dobrom rejv žurkom."

- Šta bi prvo spakovao za put u Beč na Evroviziju?

"Prva stvar koju bih spakovao za put u Beč bio bi parfem. U poslednjih nekoliko godina sam opčinjen 'niche' parfemima i moja kolekcija istih nekontrolisano raste. Kvalitetnim mirisom se i te kako može dodati ozbiljna dimenzija celokupnoj pojavi, tako da bi dobar izbor parfema bio jedna od prvih stvari na koju bih pomislio u pripremama za putovanje."

- Čiji rad generalno ceniš sa naše scene i sa kim bi snimio duet?

"Možda će ovaj odgovor zvučati pomalo diplomatski, ali zaista imam samo reči hvale za sve izvođače na našoj sceni koji se trude i rade na sebi. Ljudi ne razumeju koliko žrtve naš posao nosi, i ne očekujem da će to ikada i moći da razumeju. Tijanu Bogićević jako cenim i mislim da je izvanredan vokal, obožavam smisao za komponovanje Emine Jahović, Nataša Bekvalac i Seka Aleksić su mi izvanredne i uvek svoje, kao i Senidah koja je bombastična u svakom smislu. Naravno, nikako ne smem zaboraviti tam koja je fantastičan umetnik i autor moje pesme. Aktuelni muški izvođači se mahom bave trep muzikom, što nije žanr u kome se naročito pronalazim, ali jako interesantnu pojavu imaju Devito i Nucci. Što se dueta tiče, bio bih raspoložen da snimim duet sa bilo kojim izvođačem s kim mi se poklopi energija. Ko će to biti - ostaje da vidimo."

- Da li bi pre odabrao da imaš veliki hit koji će trajati godinama, a ne pobediš na PZE ili da nas predstavljaš na Evroviziji i da te zaborave za par meseci?

"Izbor između ova dva je jako težak, moram da priznam. Bilo da se desi pobeda za PZE ili ne, voleo bih da moja pesma nastavi da se sluša. Isto tako moram da napomenem, da zaborav zavisi isključivo od toga da li ćemo ga mi dozvoliti. Samim tim što učestvujemo, ostavljamo trag u analima festivala, ali i javnog mnjenja. Da li ćemo posle učešća na PZE i eventualno Evroviziji puniti manja mesta ili imati regionalne turneje isključivo u velikim arenama, zavisi najviše od nas samih."

- Koji naš predstavnik se po tebi najviše obrukao na Evroviziji?

"Na ovo pitanje zaista nemam odgovor, jer je to nešto što zavisi isključivo od toga šta ti izvođači misle o svojim predstavljanjima. Ako oni smatraju da su se obrukali, onda ću se složiti. Postoje nastupi koji su mi se više ili manje svideli, i kao što sam već i pomenuo, to je vrlo subjektivna stvar, te ću svoje mišljenje ovaj put zadržati za sebe."

- Da li bi se naljutio ako bi ti neko od članova žirija na PZE dao 0 poena?

"Ne bih se naljutio ni na koga ako bi mi dao 0 poena. Stručni žiri je odabran s razlogom, i tu je da pomogne da se odabere najbolji predstavnik od ponuđenog rostera izvođača. Ako neko smatra da to nisam ja, ja bih bio sasvim u redu s tim. Da li bi mi bilo krivo - apsolutno i bez imalo sumnje. Ali se ne bih ljutio."

- Koga nikako ne bi voleo da vidiš u žiriju PZE?

"Ne postoji osoba koju ne bih voleo da vidim u žiriju PZE-a. Verujem u to da RTS u žiri dovodi profesionalce iz sveta umetnosti s razlogom, i svačiji sud mi je uvek bio (i uvek će biti) dodatni podsticaj, sve dok je ukorenjen u konstruktivnoj kritici."

- Da li postoji nešto što nikako ne bi voleo da se o tebi sazna u javnosti?

"Čak i da postoji nešto takvo, interesovalo bi me da vidim kako ljudi reaguju. Uživam u tome da posmatram situacije kao male društvene eksperimente (čak ponekad i da ih sam stvaram). Svestan sam koliko javnost ume da bude okrutna prema javnim ličnostima, ali isto tako i koliko intenzivno ume da voli. Biram da se bavim ovim drugim."

- Koje je tvoje mišljenje o skandalima koji su pratili period pred Evroviziju - otkazivanje zemalja zbog Izraela, mešanje politike… itd?

"Moje mišljenje o tome je da svaka zemlja ima apsolutno pravo da više ili manje javno izrazi svoj stav prema aktuelnim političkim dešavanjima. Koliko god se trudili da taj aspekat izuzmemo iz festivala, jasno je da je on duboko utkan u samo dešavanje i da to nikada neće biti moguće. Nije ovo nikakvo mešanje politike, ona je oduvek bila tu, već je jednostavno na politiku bačeno malo jače svetlo ove godine."

- Tokom PZE i nakon finala, svoje mišljenje o takmičarima i pobedniku iznose i naše poznate estradne ličnosti, a neretko su u pitanju kritike. Da li postoji neko čija bi te kritika baš zabolela?

"Subjektivna mišljenja kolega sa estrade ću vrlo rado uvažiti, nebitno da li su ona pozitivna ili negativna. Ali, ono što ću maksimalno izignorisati jesu uvrede - postoji ogromna razlika između negativnog komentara koji je konstruktivan i onih koji podsećaju na puko izbacivanje negativne energije. Za to postoje razne aktivnosti koje su daleko produktivnijeg karaktera, stoga bih toplo preporučio svima da se radije opredele za tako nešto."

- Da li planiraš i nadalje da snimaš i da se posvetiš pevačkoj karijeri?

"Planiram da se posvetim autorskoj muzici u narednom periodu i da sa svojim timom nastavim da izbacujem muziku. Ne bih mnogo otkrivao kakva će to muzika biti, ali će svakako biti vrlo interesantno."

Podsećamo, u svakoj polufinalnoj večeri Izbora za pesmu Evrovizije, koja će se održati 24. i 26. februara, nastupiće po 12 izvođača. Rts je objavio spisak nastupa i izvođača za PZE 2026, a LU-KA će nastupati druge polufinalne večeri.

