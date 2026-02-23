Slušaj vest

Sinoć je u Beogradu održana premijera novog igranog filma Nikole Vukčevića "Obraz", po scenariju Ane Vujadinović i Meline Pote. Na njoj su se pojavile brojne poznate ličnosti među kojima su bili i Igor Benčina, kao i pevačica Tijana Bogićević.

Sestre bliznakinje

Igor i Petar Benčinasu dobro poznati srpskoj javnosti, jer grade ozbiljnu glumačku karijeru. Ipak, ono što mnogi ne znaju jeste činjenica da njih dvojica imaju i sestre bliznakinje, koje se ne pojavljuju u javnosti iako su velika podrška svojoj poznatoj braći.

Nada i Ana, kako se zovu, su čak 12 godina mlađe od njega.

– Ja sam prvo dete, Petar je četiri godine mlađi, a sestre bliznakinje Nada i Ana mlađe su 12 godina – ispričao je Igor svojevremeno.

Karijera

Za razliku od braće, koje publika redovno gleda u serijama i filmovima, Nada i Ana nisu izabrale javni posao. Ipak, i te kako su uspešne, svaka na svom putu.

Ana je trener plesa i gimnastike, a prema fotografijama koje objavljuje na društvenim mrežama, jasno je da vodi računa o formi i zdravom načinu života. Posvećena je radu sa decom i mladima, a energija i disciplina deo su njene svakodnevice.

Nada je završila Fakultet organizacionih nauka, a jedno vreme živela je u Rusiji, gde se preselila zbog tadašnjeg partnera, a danas supruga, Dražena Luburića. Njih dvoje imaju sina Ivana, a Nada je, kako se može videti, porodični život stavila na prvo mesto.

Igor, Ana i Petar Foto: Printscreen/Instagram/nada_bencina

Branka Pujić im je tetka

Zanimljivo je i to da je porodica Benčina duboko povezana sa umetnošću. Malo ko zna da je njihova tetka poznata glumica Branka Pujić, što znači da je Anđela Jovanović njihova sestra od tetke. Glumački talenat, očigledno, u ovoj porodici nije slučajnost.

Sa druge strane, ni Petar Benčina nije se udaljio od umetničkog kruga kada je reč o privatnom životu. Njegova supruga Tamara Dragičević takođe je uspešna glumica, a njen brat Miodrag Dragičević bavi se istim poslom. Uz to, njegova supruga je glumica Olivera Bacić, pa nije preterano reći da je u pitanju prava mala glumačka dinastija.

Ipak, iako su Petar i Igor često pod svetlima reflektora, sestre Nada i Ana pokazale su da se uspeh i ispunjen život mogu graditi i daleko od javne scene. Upravo ta kombinacija umetnosti, porodične bliskosti i različitih životnih izbora čini porodicu Benčina posebnom i zanimljivom javnosti.

