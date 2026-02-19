Bivši princ Endru nekada je bio heroj nacije, a sada je uhapšen i izbačen iz porodice: U mladosti je važio za najvećeg zavodnika
Bivši britanski princ Endru, vojvoda od Jorka, mlađi brat kralja Čarlsa III, čiji je život obeležen brojnim kontroverzama, uhapšen je danas. Endru je često privlačio pažnju medija raskidom sa Sarom Ferguson i skandalima koji su bacali senku na kraljevsku porodicu, međutim nije uvek bio problematičan. Nekada je bio heroj nacije. Međutim, sada je sve drugačije.
Život između sporta i kraljevskih tradicija
Princ Endru je odrastao u okruženju gde je sport bio svakodnevica. Skijanje na snežnim padinama Švajcarske bila je porodična tradicija, dok ga je javnost smatrala najvećim ljubiteljem golfa u kraljevskoj porodici. Kasnije je, zajedno sa bivšom suprugom Sarom Ferguson, posedovao i sopstvenu planinsku kolibu.
Endru je razvio fascinaciju letenjem, a njegova vojna karijera je dodatno oblikovala njegovu javnu sliku hrabrog vojnika i heroja, daleko od stereotipa o princu zabave.
Zanimljivo je da je princ Endru proglašen herojem Folklandskog rata 1982. godine, gde je služio kao pilot helikoptera Kraljevske mornarice na brodu HMS Invinsibl. Smatrali su ga hrabrom, elegantnom ličnošću koja je aktivno branila ostrva. Ova reputacija je bila u oštroj suprotnosti sa njegovim kasnijim padom u nemilosti zbog skandala sa Džefrijem Epstajnom.
Skrivena strast: fotografija
Možda najiznenađujući hobi princa bila je fotografija, koju njegove oči javnosti gotovo nikada nisu zabeležile. Nakon raskida sa glumicom Ku Stark, koji je izazvao medijsku buru, pronašao je utočište iza objektiva. Prema starijem članku iz časopisa „Vanity Fair“, čak je jedno od kupatila u Bakingemskoj palati pretvorio u mračnu komoru za razvijanje fotografija.
Zbog čega je uhapšen Endru
Nedavno objavljeni imejlovi iz Epstajnove arhivenavodno pokazuju da je bivši princ prenosio izveštaje o putovanjima u Singapur, Hong Kong i Vijetnam, kao i poverljive informacije o investicionim mogućnostima.
Prema imejlovima, 30. novembra 2010. godine, on je prosledio zvanične izveštaje o putovanjima Džefriju Epstajnu, samo pet minuta nakon što ih je primio od svog tadašnjeg savetnika, Amita Patela.
Jedan od imejlova, iz decembra 2010. godine, takođe pominje poverljive investicione mogućnosti u Avganistanu koje su prosleđene Epstajnu. Zvanična pravila nalažu da trgovinski izaslanici imaju dužnost poverljivosti u vezi sa osetljivim komercijalnim i političkim informacijama iz zvaničnih poseta.
Među optužbama su i tvrdnje da je Epstajn poslao drugu ženu u Veliku Britaniju da ima seksualne odnose sa princom. Dokumenti takođe uključuju fotografije koje prikazuju Endrjua kako kleči nad ženom na zemlji.
Imejlovi, potpisani sa „Sara“, sugerišu apel bivše supruge Sare Ferguson za podršku i finansiranje od seksualnog prestupnika Epstajna.
Gubitak titula i dosadašnje poricanje
U oktobru 2025. godine, nakon prethodnih otkrića o njegovoj vezi sa Epstajnom, Endrjuu su oduzete titule princa i vojvode. Nedavno je i iseljen iz svog doma.
Princ je dosledno i snažno negirao bilo kakvu odgovornost. Sama činjenica da se njegovo ime pojavljuje u Epstajnovim dokumentima ne znači nužno da je prekršio zakon ili se ponašao nepošteno.
