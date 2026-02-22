Slušaj vest

Joko Ono bila je i "otrovni patuljak", i "lukava veštica", i "najodvratnija žena koja je hodala planetom", a pre svih tih "laskavih" nadimaka bila je životna ljubav slavnog muzičara, čija popularnost ne posustaje ni 46 godina posle prerane smrti.

Još kao dete shvatila je kako svet funkcioniše: u životu se morate osloniti samo na sebe i iskoristiti svaku priliku koja vam se ukaže, čak i ako to znači da ćete nekoga povrediti. To je bila mantra koje se Joko Ono držala od trenutka kada je postala svesna sebe i svojih mogućnosti. Umetnica, spisateljica i aktivistkinja, najpoznatija kao udovica Džona Lenona, danas slavi 93. rođendan, a ovo je priča o jednoj od najomraženijih žena u istoriji šou-biznisa, kojoj verni fanovi "Buba iz Liverpula" nikad nisu oprostili što im je otela najveću zvezdu.

Joko Ono Foto: Profimedia

Rođena je 18. februara 1933. godine u Tokiju. Njeno ime na japanskom znači "dete okeana". Svedočila je strahotama kojima je njena zemlja bila izložena tokom Drugog svetskog rata, a u teškim vremenima, posle bombardovanja, njena porodica jedva je sastavljala kraj sa krajem. Tek kada su emigrirali u Sjedinjene Države uspeli su da stanu na noge. Kasnije su se vratili u Japan, gde je Joko pohađala elitnu školu. Ipak, u toj sredini uvek se osećala kao stranac.

Japan je bio tesan za njene ambicije

Roditelji, Isoko i Eisuke, poticali su iz uglednih familija. Njihov brak bio je formalan, lišen istinske ljubavi i iskrenosti. Ćerki su pružili pristojan život i dobro obrazovanje, ali nisu uspeli da joj pokažu najvažniju stvar: kako treba da izgledaju srećna porodica i dom pun topline. Kontrolisali su svaki njen pokret, smatrajući da ne treba da ima bilo kakve veze sa dečacima dok ne postane punoletna. Zato i ne čudi što je, čim je stekla slobodu, počela da protestuje i suprotstavlja se roditeljima.

Joko Ono Foto: mediadrumimages/TopFoto / Media Drum World / Profimedia

Njena prva ljubav bio je siromašni pijanista Toši Ičijanagi, koji je slabo zarađivao, ali je imao bliske prijatelje među boemskom elitom. Taman ono što joj je trebalo. U želji da udari kontru ocu i majci, kojima se njen izabrnaik nikako nije dopadao, Joko se udala za Tošija i ubedila ga da se presele u Sjedinjene Države. Tamo je našla posao kao prevodilac, dok je njen muž brzo uhvatio korak sa njujorškim kreativnim krugovima.

Kao tipična karijeristkinja, lako je sklapala veze na zabavama i, često pred suprugom, flertovala sa drugim muškarcima za koje je mislila da bi joj mogli biti od koristi. U nekom trenutku počela je otvoreno da vara Tošija, ali on je zatvarao oči pred spletkama. Duboko u sebi pijanista je znao da nema šanse da postane poznati muzičar, pa je udovoljavao svakom njenom hiru.

Pokušavajući da nađe svoje mesto u visokom društvu, zabavljala se sa vajarima, slikarima i trgovcima umetninama. Ali, svi napori bili su uzaludni: niko nije bio zainteresovan za njen rad. Reči Endija Vorhola su je dokrajčile: "Ona stalno smeta. Uvek nekoga imitira". Čuvši to, počela je da tone u depresiju i nekoliko puta pokušala da izvrši samoubistvo.

Od visokih krugova do psihijatrijske bolnice

Joko Ono Foto: mediadrumimages/Graham Keen / Media Drum World / Profimedia



Zabrinuti roditelji insistirali su na tome da se vrati u Japan, smatrajući da će uspeti u domovini. Iako su joj obećali da će joj pomoći, smestili su je na psihijatrijsku kliniku, gde je bila pod stalnim nadztorom i redovno pila sredstva za smirenje. Postala je bleda senka nekadašnje žene, nesposobna da ustane iz kreveta. A onda je jednog dana lekar uleteo u njenu sobu i rekao joj da ima posetioca...

Zvao se Entoni Koks. Rekao joj je da se još u Njujorku zaljubio u njeno stvaralaštvo i da je prešao pola sveta kako da bi je lično upoznao. Oduševljena pažnjom, zamolila ga je za uslugu. Pronašao je njene roditelje, kojima je objasnio da ona polako umire u klinici. Zahvaljujući njegovim zalaganjima, skinuli su je sa lekova.

No, ubrzo se ispostavilo da Toni nije bio nikakav plemeniti spasilac, već najobičniji prevarant. U Sjedinjenim Državama je prodavao ilegalne supstance i kretao se u avangardnim krugovima, a kada je zapao u probleme sa zakonom, pobegao je u inostranstvo. Saznao je da Joko ima uticajne roditelje i shvatio da bi mogla da bude njegova slamka spasa. Međutim, ni ona nije bila za potcenjivanje...

Videla je u njemu čoveka koji ju je oslobodio i bila potpuno očarana. Razvela se od muža i odmah se ponovo udala. Ubrzo je otkrila i da je trudna. Rodila je ćerku, Kjoko, ali je ostavila dete dadiljama i vratila se svom radu. Toni, koji je postao njen asistent, pomagao joj je da organizuje izložbe, nabavljao materijale i upoznavao je sa pravim ljudima.

Otela Lenona od prve supruge

Ipak, kako su godine prolazle, tako je njihova veza postajala sve zategnutija: svađali su se, pokušavali da reše bračne probleme u ordinaciji psihologa i na kraju podneli zahtev za razvod. Dugo su se borili i oko starateljstva nad ćerkom, koja je na kraju, pripala Toniju. Do tada je u život Joko Ono već ušao Džon Lenon. Ili ona u njegov, to će ostati večna misterija.

Toni se ponovo oženio izvesnom Melindom, članicom kulta kojem se i sam uskoro pridružio. Sa novom suprugom i malom Kjoko preselio se u Kaliforniju. Pažljivo je krio ćerku od bivše žene i zabranio joj da komunicira sa njom. Joko nije videla Kjoko više od 20 godina.

Prvi muž joj je pomogao da stigne do Amerike, drugi joj je organizovao izložbe po Velikoj Britaniji, ali Joko Ono postala je zaista poznata tek zahvaljujući Lenonu. Navodno ga je upoznala posle nastupa i i odmah rekla sebi da mora biti njen.

Džon Lenon, Joko Ono Foto: BNA Photographic / Alamy / Profimedia

Čuveni "Bitls" bio je neverovatno popularan, bogat i – oženjen. Ne obazirući se na bilo kakve moralne zakone, počela je da ga bombarduje romantičnim pismima, da ga zove i danju i noću, šalje mu čudne poklone, vreba ispred studija, a jednom, kada je njegova žena Sintija, s kojom je imao sina Džulijana, bila na službenom putu, pojavila se u njihovoj kući.

Međutim, zakonita supruga vratila se s puta pre vremena i zatekla ih "in flagranti", u krevetu. Do tada je smatrala Japanku običnim fanom i nije je doživljavala kao rivalku. Kada ih je ugledala, shvatila je da je, otvorivši vrata luksuzne vile, zapravo stajala na ruševinama svog braka.

"Kao udarac u stomak... Nisam čak bila ni ljuta. Samo zaprepašćena. Umesto da započnem svađu, pomislila sam kako moram što pre da odem odatle", prisetila se kasnije Sintija. Ubrzo je podnela zahtev za razvod i iz braka izašla bogatija za nekoliko miliona dolara.

Raspad "Bitlsa" i kraj jedne ere

Džon Lenon je više puta isticao da je samo uz Joko mogao da razume šta je prava ljubav, ona koja je zasenila sav novac, slavu i idolopoklonstvo: "Celog života sam sanjao o lepoj, inteligentnoj ženi sa crnom kosom i visokim jagodicama. Ženi sa dušom slobodnog umetnika. Ženi bliskoj meni po duhu. Tek sa Joko se moj san ostvario. Ona je moj spas, spas na koji sam čekao celu večnost", rekao je legendarni muzičar, savladan emocijama.

Joko Ono, Kjoko Ono, Džon Lenon Foto: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia

Njihova ljubavna priča bila je burna i kontroverzna. Ali, pronašli su način da svoju strast pretoče u umetnost. Svet se još uvek seća onih sedam dana koje su proveli ležeći u krevetu pred novinarima, odgovarajući im na pitanja. Organizovali su i antiratne skupove, pozivali na okončanje nasilja, snimali pesme zajedno i venčali se 1969. godine.

Ni njegovi prijatelji ni kolege nisu razumeli šta je video u toj čudnoj Japanki. Pored nje je potpuno izgubio sebe, govorili su. Da ne zaboravimo i dobru staru optužbu da je Joko Ono glavni krivac za raspad "Bitlsa". Učestvovao je u svim njenim projektima, pratio je gde god bi krenula, počeo da izbegava probe i zaboravio da je deo važne zajednice, kvarteta koji je ušao u muzičku antologiju i istoriju pop kulture. Drugim rečima, zaboravio je da je budućnost "Bitlsa" zavisila od njega.

"Iako nije znala ništa o muzici, Polu je govorila kako treba da peva, a meni kako da sviram. Bili smo besni, ali nismo mogli ništa da učinimo povodom toga. Džon nas, jednostavno, nije čuo", priznao je bubnjar benda, Ringo Star.

"Lukava veštica je kriva za sve!"

Godinu dana nakon venčanja "Bitlsi" su se raspali. "Lukava veštica oduzela je svetu najbolji bend", govorili su ljutiti fanovi. Međutim, Pol Makartni priznao da je grupa bila na ivici raspada i pre nego što je japanska umetnica neočekivano postala njen "peti član".

Bitlsi Foto: Rojters

"Ona nikada ne bi uspela da nas uništi... Bend se već raspadao, a niko od nas nije želeo da preduzme bilo kakvu akciju da ga spase. Bili smo previše ponosni. Zapravo, Joko je uspela da pokaže Džonu novu, lepu stranu kreativnog života", zaključio je Makartni.

Ipak, ni uz svu tu "vanzemaljsku" ljubav Džon i Joko nisu uspevali da izbegnu probleme sa kojima se suočavaju i ostali parovi. Oboje su bili temperamentne ličnosti i vremenom im je život pod istim krovom postao težak. Zato je Joko predložila da se razdvoje na neodređeno vreme. Posle pauze od godinu i po dana osećanja su se ponovo rasplamsala, a ona je 1975. na svet donela sina kojem su dali ime Šon.

Lenon je tada zaboravio na muziku: sve vreme provodio je sa dečakom, kako bi njegova žena mogla da se posveti karijeri. A onda je, 8. decembra 1980, idilu prekinulo pet metaka ispaljenih iz revolvera pomahnitalog obožavaoca Marka Čepmena. Legendarni muzičar izdahnuo je ispred zgrade u kojoj je živeo.

Ožalošćena udovica nije dugo žalila

Joko Ono je marljivo odigrala ulogu "ožalošćene udovice", da bi samo nekoliko meseci nakon ubistva počela da rasprodaje Džonove stvar: njegova lična pisma, nedovršene pesme, fotografije.

Svesna da je malo verovatno da će ponovo pronaći čoveka kao što je bio Lenon, dozvolila je sebi da se opusti i ubrzo pronašla novog partnera. Bio je to malo poznati antikvar, 18 godina mlađi Semjuel Havadtoj. Nije poznato da li su ikad sklopili brak: iako se negde navodi da su se venčali u tajnosti, ne postoji izvor na internetu koji bi to potvrdio, niti ga je ona pominjala kao četvrtog muža. U svakom slučaju, razišli su se deset godina kasnije.

Joko Ono Foto: Profimedija

Joko se i danas bavi umetnošću, organizuje avangardne izložbe, piše knjige o pokojnom suprugu (Lenonu, naravno) i suočava se sa optužbama da živi samo od njegove slave. Doduše, ona i ne krije činjenicu da je zahvaljujući Džonu uspela da ostvari sve svoje snove, ali dodaje i da je prema njemu od početka gajila najiskrenija osećanja: "Jednostavno smo se voleli. Ostalo je istorija".

(Kurir.rs/ Blic žena)

VIDEO: Bitlsi: