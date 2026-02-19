Slušaj vest

Na današnji dan, pre pet godina, napustio nas je jedan od najtalentovanijih pesnika novog doba, majstor balada i šansona, Đorđe Balašević.

Ostavio je iza sebe bogato muzičko nasleđe na kojima su odrastale brojne generacije, a mnogi su zaboravili da je Balašević svoju karijeru započeo u bendu "Rani mraz", gde je binu delio sa čuvenim rokerom Borom Čorbom.

Nažalost, nesporazum oko pesme "Lutka sa naslovne strane", dovela je do toga da Balašević napusti grupu. Bora je želeo da je izbaci kao singl, Balašević se sa tim nije složio, i tako je došlo do prekida saradnje.

Ubrzo nakon razlaza, Đorđević osniva legendarni bend "Riblja čorba", dok odnosi s Balaševićem ostaju zategnuti. Tokom godina, dvojica umetnika su se međusobno prozivali – i kroz pesme i kroz intervjue, a "ratne sekire" nikada nisu zakopali.

Do Balaševićeve smrti 2021. godine, nikada nije potvrđeno da su uspeli da zaključe to poglavlje pomirenjem. Iako je Bora u kasnijim godinama govorio da ne gaji mržnju i da mu nije stalo do dalje svađe, jasno je isticao da problem nikada nisu izgladili.

"Ima jedan autor kojeg privatno ne cenim mnogo, ali ne mogu da mu uskratim da je veliki talenat, ne talenat nego sjajan autor. Jedan od retkih pesnika koji može da me iznenadi rimom, čak i dobar prozni pisac. Govorim o Balaševiću. Čovek koji tvrdi da govori iskvarenom verzijom hrvatskog jezika, logično je da ne mogu da ga cenim kao čovek i ne cenim ga, ali poštujem njegov rad. Bilo bi idiotski da kažem da njegove pesme ne valjaju kada su odlične", pričao je ranije Bora u emisiji kod Rade Radenović.

S druge strane, Balašević je u poznim godinama odlučio da prošlost ostavi iza sebe i gotovo nikada nije komentarisao stare sukobe.

Ko je bila "lutka sa naslovne strane"?

Inače, jedan od najvećih hitova Riblje Čorbe, "Lutka sa naslovne strane" bila je često tema javnosti i zbog spekulisanja kome je zapravo posvećena.

Decenijama je kružila priča da se u ovoj numeri radio o Meri Cakić koja je zapravo i bila u spotu. No, istina je bila drugačija, o čemu je govorio sam Bora.

“Nijedan odgovor nije tačan, a Meri pogotovo nije bila lutka. Radi se o više ličnosti spojenih u jednu i čije su životne priče slične. Reći ću samo toliko da je jedna od njih u Italiji snimala “soft – kor” filmove, dok se u zemlji predstavljala kao ozbiljna glumica; druga je gola svirala violinu na stolu za kojim je sedelo veselo društvo… Mnogo je takvih priča, a mnoge su se i prepoznale”, zaključio je svojevremeno slavni roker.

