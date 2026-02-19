Slušaj vest

Dok britanska policija, uz saradnju kralja Čarlsa, ispituje da li je princ Endru poverljive informacije dostavljao Džefriju Epstajnu, na Balkanu se u prvi plan migolje i dva ženska imena, koja su nekada bila u bliskom kontaktu (i odnosu) sa Endruom. Posebno je interesantna manekenka po imenu Dara Tomanović.

U leto 2014. godine, na jednom od najelitnijih društvenih događaja u Velikoj Britaniji, konjičkim trkama Royal Ascot, pažnja javnosti ponovo se usmerila ka privatnom životu princa Endrua, vojvode od Jorka.

Princ Endru Foto: NEIL HALL/EPA

Iako je u pitanju bio prvenstveno sportsko-društveni događaj pod pokroviteljstvom britanske krune, često služi i kao mesto gde se vidi ko pripada najbližem krugu kraljevskog društva. Upravo tu, u strogo kontrolisanom i simbolički važnom prostoru kraljevske lože, princ Endru je bio domaćin kanadskoj manekenki Dari Tomanović, gotovo dvostruko mlađoj od sebe.

Tomanovič nije bila običan gost. Ulazak u ložu nije stvar prestiža već ličnog poziva člana kraljevske porodice, a svi pozvani dobijaju posebne identifikacione oznake kraljevskog domaćinstva. Ona se pojavila pored princa Endruja i njegovog sinovca princa Harija, razgovarala sa njima pred kamerama i narednog dana ponovo prisustvovala trkama, i dalje noseći oznake koje potvrđuju status pozvane gošće. Samo to je bilo dovoljno da britanski mediji zaključe da nije reč o slučajnom poznanstvu već, o bližem odnosu.

Pogledajte u galeriji fotografije Dare Tomanović:

1/7 Vidi galeriju Dara Tomanović Foto: Ilya S. Savenok / Getty images / Profimedia, ROB KIM / Getty images / Profimedia, Neil Rasmus/BFA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bogata manekenska karijera

Dara Tomanović u tom trenutku već je imala stabilnu međunarodnu karijeru. Poreklom iz Kanade, počela je da radi kao manekenka i model sa osamnaest godina i tokom narednih godina postala zaštitno lice modne kuće Chloe, pojavljivala se u časopisu Vogue i sarađivala sa jednim od najpoznatijih modnih fotografa, Patrikom Demaršeljeom.

Posebnu pažnju izazvala je njena saradnja sa britanskim brendom Marks & Spencer, gde je reklamirala donji veš - detalj koji je tabloide posebno zainteresovao jer se uklapao u već uočeni obrazac ženskog društva oko princa Endrua.

Bila je angažovana u prestižnoj njujorškoj agenciji Wilhelmina, snimila reklamu za Fiat zajedno sa Džordžom Klunijem i u intervjuima govorila da privatno vozi motocikl Ducati. Kada su novinari pokušali da potvrde romantičnu vezu, agencija je kratko odgovorila da ne komentariše njen privatni život, dok Bakingemska palata nije želela da daje bilo kakvu izjavu.

Takođe, 1997. godine snimila je film "Amnezija", koji obiluje njenim obnaženim scenama u necenzurisanom intimnom odnosu.

Monika Jakšić i dijamantski prsten

Inače, pojavljivanje sa Darom Tomanović dobilo je dodatnu dimenziju jer se dogodilo svega nekoliko meseci nakon što je princ povezivan sa drugom manekenkom, Monikom Jakišić, koju su mediji nazivali "hrvatskom senzacijom". Nakon što je Jakišić objavila fotografiju dijamantskog prstena ubrzo pošto su viđeni na večeri, palata je bila prinuđena da izda neuobičajeno saopštenje kojim je negirala veridbu.

Tako je priča o Dari Tomanović uklopljena u širi narativ: razvedeni princ, od 1996. formalno slobodan nakon razvoda od Sare Ferguson, provodio je vreme sa mlađim ženama iz modnog sveta i dovodio ih na elitne događaje gde je bio domaćin.

U tom periodu medijska pažnja prema njemu bila je uglavnom društvena i senzacionalistička. Raspravljalo se o stilu, društvu, starosnoj razlici i statusu gostiju na trkama, ali ne i o pravnim pitanjima. Royal Ascot je simbolizovao poslednju fazu u kojoj je princ Endru i dalje posmatran pre svega kao društvena figura aristokratije, član kraljevske porodice sa kontroverznim, ali ne i pravno problematičnim privatnim životom.

Foto: Društvene Mreže, AP Kirsty Wigglesworth

Hapšenje o kom bruji planeta

Dve decenije kasnije slika je potpuno drugačija. U februaru 2026. Endru Mauntbaten-Vindzor uhapšen je na svoj 66. rođendan pod sumnjom za zloupotrebu javne funkcije. Policija Temz Vali došla je rano ujutru na imanje Sandringem, gde je živeo povučeno nakon povlačenja iz javnog života. U akciji je učestvovalo šest neoznačenih vozila, a pretresene su dve lokacije - Wood Farm u Norfolku, gde je boravio, i Royal Lodge u Vindzoru, njegova nekadašnja dugogodišnja rezidencija. Potvrđeno je da se nalazi u policijskom pritvoru dok traje ispitivanje.

Istraga se odnosi na period od 2001. do 2011, kada je bio britanski trgovinski izaslanik. Prema dokumentima povezanim sa Džefrijem Epstajnom, navodno je prosleđivao poverljive informacije o službenim putovanjima i investicionim projektima, uključujući podatke o Hong Kongu, Vijetnamu, Singapuru i obnovi provincije Helmand u Avganistanu. U britanskom pravnom sistemu zloupotreba javne funkcije smatra se jednim od najtežih dela i može nositi doživotnu kaznu zatvora ako se krivica dokaže.

Reakcije su bile brze i ozbiljne. Porodica Virdžinije Đufre, koja ga je ranije optuživala u građanskim postupcima, pozdravila je hapšenje kao dokaz da niko nije iznad zakona. Kralj Čarls je saopštio da zakon mora ići svojim tokom i najavio punu saradnju sa organima. Premijer je pozvao sve osobe sa relevantnim informacijama da svedoče. Već pre hapšenja princ je izgubio vojne i počasne titule i praktično prestao da bude aktivni član kraljevske porodice.

(Kurir.rs/ Žena)

Bonus video: