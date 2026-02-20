Slušaj vest

Glumac Erik Dejn, koji je svetsku popularnost stekao kao zavodljivi hirurg Mark Sloan, zvan još i Mekstimi, u seriji "Uvod u anatomiju"umro je je u 53. godini, saopštila je njegova porodica.

U galeriji pogledajte fotografije Erika Dejna:

1/12 Vidi galeriju Preminuo glumac Erik Dejn Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia, TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia, Frazer Harrison / Getty images / Profimedia

Erik Dejn preminuo je manje od godinu dana nakon što je javno otkrio da boluje od amiotrofične lateralne skleroze (ALS), poznate i kao Lou Gehrigova bolest. Reč je o teškoj bolesti koja uništava motorne neurone u mozgu i kičmenoj moždini, što vodi do atrofije mišića, otežanog govora, gutanja, pa čak i disanja.

U saopštenju dostavljenom magazinu People, porodica je navela: "Teška srca saopštavamo da je Erik Dejn preminuo u četvrtak popodne nakon hrabre borbe sa ALS-om. Poslednje dane proveo je okružen bliskim prijateljima, svojom posvećenom suprugom i ćerkama Bili i Džordžijom, koje su bile centar njegovog sveta."

Dodali su da je tokom bolesti postao snažan zagovornik podizanja svesti i istraživanja.

"Tokom svog puta sa ALS-om, Erik je postao strastveni zagovornik informisanja i naučnih istraživanja, odlučan da pomogne drugima koji prolaze istu borbu. Nedostajaće nam neizmerno i zauvek ćemo ga pamtiti s ljubavlju. Obožavao je svoje fanove i beskrajno je zahvalan na podršci i ljubavi koju je dobio. Porodica moli za privatnost u ovom nemogućem periodu", prenosi Blic žena.

Iza njega su ostale supruga Rebeka Gejhart i njihove dve ćerke Bili Beatris (15) i Džordžija Džeraldin (13).

Video: Sahrana Matije Radulovića