Zvezda serija „Euforija“ i „Uvod u anatomiju“ izgubio je bitku sa teškom neurološkom bolešću, a porodica je u saopštenju navela da je poslednje dane proveo okružen svojim voljenima.

„Teška srca obaveštavamo javnost da je Erik preminuo u četvrtak popodne, nakon hrabre borbe sa ALS. Bio je okružen bliskim prijateljima, svojom odanom suprugom i ćerkama Bili i Džordžijom, koje su bile centar njegovog sveta“, navodi se u saopštenju.

Foto: VALERIE MACON / AFP / Profimedia

Dijagnozu je objavio u aprilu 2025. godine, tražeći privatnost dok on i njegova porodica prolaze kroz najteži period njegovog života.

Ljubav koja je prerasla u porodičnu vezu

Erik Dejn i Rebeka Gejhart venčali su se 2004. godine u Las Vegasu, manje od godinu dana nakon što su se upoznali. Glumac je jednom priznao da je njihova romansa bila jednostavna i spontana - bez drame ili većih komplikacija.

Imali su dve ćerke, Bili (2010) i Džordžiju (2011). Iako je Rebeka podnela zahtev za razvod 2018. godine nakon 14 godina braka, proces nikada nije okončan. U martu 2025. godine povukla je svoj zahtev.

Dan pre nego što je Dejn objavio da ima ALS, Rebeka je izjavila da su „najbolji prijatelji“ i da su izuzetno bliski.

„Naša ljubav više nije romantična, već je porodična“

Erik Dejn i Rebeka Gejhart Foto: infusla-19 / INSTAR Images / Profimedia

U eseju objavljenom krajem 2025. godine, glumica poznata po filmu „Jawbreaker“ otvoreno je govorila o tome kako ih je bolest još više zbližila.

Izjavila je da su tokom ovog perioda njene ćerke mogle da vide „nežnu stranu“ svojih roditelja i da više nisu imale iluzije o njihovom pomirenju.

„Naša ljubav možda nije romantična, ali je duboko porodična. To je komplikovan odnos, koji mnogim ljudima teško da razumeju“, napisala je.

Razvod koji nikada nije završen

Erik Dejn i Rebeka Gejhart Foto: Jen Lowery / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kada je podnela zahtev za razvod 2018. godine, Dejn je rekla da je to bila „najbolja odluka za porodicu“, naglašavajući da će ostati prijatelji i zajedno odgajati svoje ćerke.

I tokom razdvojenosti, nastavile su da funkcionišu kao tim. Rebeka je 2019. godine govorila o „novoj normalnosti“ i priznala da nije bilo lako, ali da su deca srećna i zdrava – što im je najvažnije.

