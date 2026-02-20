Slušaj vest

Ćerka poznatog voditelja Jovan Memedović, Maša Memedović, proslavila je 30. rođendan, a delić atmosfere sa slavlja podelila je sa pratiocima na društvenim mrežama.

Nasmejana i vidno raspoložena, Maša je oduvala svećice sa torte u dve boje, dok su joj prijatelji pevali rođendansku pesmu i upućivali čestitke. Jubilej je protekao u vedrom raspoloženju, a slavljenica nije skidala osmeh sa lica.

Rediteljka, influenserka i buduća juvelirka

Iako je javnosti poznata kao filmska i televizijska rediteljka, Maša Memedović danas gradi i ozbiljnu karijeru na društvenim mrežama. Kao influenserka okuplja veliki broj pratilaca, a njen sadržaj prati trendove mlađih generacija.

Međutim, tu se njena interesovanja ne završavaju.

Pogledajte u galeriji kako Maša Memedović cepa drva:

Ćerka Jovana Memedovića nedavno je otkrila da je upisala kurs izrade srebrnog nakita, želeći da se oproba u starim zanatima koji ponovo dobijaju na popularnosti.

– Shvatila sam da nemam nijedan komad srebrnog nakita, pa sam rešila da ga sama napravim. Stari zanati se vraćaju u modu, a volela bih da ih savladam što više – ispričala je na Instagramu.

Od režije do šivenja: Ne planira da stane

Pored kursa za izradu nakita, Maša je završila i obuku za krojenje i šivenje, pokazujući da je zanatski rad sve više privlači.

Maša Memedović restaurirala stari sto

 Video: Maša Memedović

