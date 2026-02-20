Slušaj vest

Bivši britanski princ, princ Endru, uhapšen je u četvrtak ujutru, na svoj rođendan, zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj prilikom obavljanja javne funkcije. Proveo je oko 12 sati u pritvoru, nakon čega je pušten iste večeri, ali istraga protiv njega nije završena.

Vest je izazvala pravi šok u Velikoj Britaniji, a fotografije snimljene nakon izlaska iz policijske stanice obišle su svet.

Fotografija koja je potresla monarhiju

Endru je snimljen odmah nakon puštanja iz pritvora, a na njegovom licu se jasno video strah i anksioznost. Mnogi komentatori su ocenili da će fotografije „dugo proganjati kraljevsku porodicu“.

Voditelj Mark Ostin, koji se pojavio ispred Bakingemske palate, rekao je da su scene bile izuzetno neprijatne za palatu. Kraljevska dopisnica Rijanon Mils iz Skaj njuza složila se sa njim.

– To je užasna fotografija. Čini se kao da ga je celo iskustvo slomilo. Kraljevska porodica je navikla da bude fotografisana dok vozi, ali on sada očigledno pokušava da se što više sakrije, rekla je.

Bivša sekretarka za štampu pokojne kraljice Elizabete II, Ailsa Anderson, rekla je da fotografija simbolizuje njegov „dramatičan pad“.

„Izgledao je zabezeknuto, šokirano, pogrbljeno. Ovo će porodicu povrediti i slomiti“, rekla je.

Britanski tabloidi su nemilosrdni

Fotografija bivšeg princa završila je na naslovnim stranama širom Britanije. Tabloid The ​​Sun objavio je naslov „Sada se znoji“, aludirajući na njegov raniji intervju u kojem je tvrdio da se ne znoji – uprkos optužbama jedne od žrtava osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna.

The Daily Mail je objavio jednostavnu, ali upečatljivu poruku: „Pad“. Neki mediji su takođe citirali kralja Čarlsa III, naglašavajući da „pravda mora da ide svojim tokom“.

Istraga o vezi sa Džefrijem Epstajnom

Džefri Epstajn Foto: Youtube

Istražitelji dugo istražuju tvrdnje da je Endru, dok je služio kao britanski trgovinski izaslanik, navodno delio poverljive informacije sa Epstajnom. Policija je takođe razmatrala navode da je Epstajn doveo ženu u Veliku Britaniju radi seksualnog susreta sa bivšim princom.

Iako je pušten iz pritvora, policija će pretražiti njegov bivši dom, Rojal Lodž, koji je napustio pre tri nedelje. Pretres je završen i u Norfolku, gde sada živi.

Prvi visoki član kraljevske porodice uhapšen u modernoj istoriji

Endru je prvi visoki član britanske kraljevske porodice u modernoj istoriji koji je uhapšen. Preti mu doživotna zatvorska kazna zbog zloupotrebe položaja prilikom obavljanja javnih dužnosti.

Podsetimo se da se prošlog oktobra odrekao svih titula, uključujući i titulu vojvode od Jorka, nakon niza novih skandala vezanih za Epstajna.

