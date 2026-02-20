Erik Dejn bolovao od iste neizlečive bolesti kao Stiven Hoking: Razorila mu je telo, a ovo su simptomi
Smrt glumca Erika Dejnau 54. godini života ponovo je skrenula pažnju na ALS – tešku i progresivnu neurodegenerativnu bolest sa kojom se glumac javno borio u poslednjim mesecima svog života.
Šta je ALS i kako utiče na telo
ALS, poznata i kao amiotrofična lateralna skleroza ili Lu Gerigova bolest, je progresivna bolest nervnog sistema koja napada motorne neurone – nervne ćelije u mozgu i kičmenoj moždini odgovorne za kontrolu voljnih pokreta mišića. Kako bolest napreduje, ovi neuroni umiru, što dovodi do slabosti mišića, gubitka kontrole nad pokretom i na kraju paralize.
Nazvana po čuvenom američkom bejzbol igraču kome je dijagnostikovana 1939. godine, ALS je bolest koja se vremenom pogoršava, a simptomi se postepeno pojavljuju.
Rani simptomi ALS-a
U ranim fazama, oboleli mogu primetiti:
- slabost u rukama ili nogama
- teškoće sa finom motorikom (npr. zakopčavanje)
- grčeve i trzanje mišića
- nerazgovetni govor
Kako bolest napreduje, javlja se:
- teži gubitak pokretljivosti
- problemi sa govorom i gutanjem
- teškoće sa disanjem zbog slabosti plućnih mišića
Erik Dejn je, do juna prošle godine izgubio funkciju desne ruke i šake, a nekoliko meseci kasnije koristio je invalidska kolica. Javno je priznao da mu je ALS otežala govor i svakodnevno funkcionisanje.
Život sa ALS-om
Trenutno ne postoji lek za ALS. Dostupne terapije mogu samo usporiti napredovanje bolesti i ublažiti simptome, ali ne i zaustaviti je. Prosečan životni vek nakon dijagnoze je tri do pet godina, iako neki oboleli žive duže.
U intervjuima, Dejn je otvoreno govorio o svojim svakodnevnim borbama i priznao da postoje dani kada je teško ostati pozitivan. Njegova supruga, Rebeka Gejhart, istakla je koliko je dijagnoza bila teška za porodicu, posebno za njihove ćerke, koje su morale da se suoče sa stvarnošću bolesti svog voljenog oca. Od iste bolesti je preminuo i Stiven Holking.
