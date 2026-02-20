Slušaj vest

Britanski monarh, kralj Čarls, objavio je snažnu izjavu podrške žrtvama i vladavini prava nakon što je njegov mlađi brat Endru Mauntbaten-Vindsor juče uhapšen u vezi s dokumentima poznatima kao Epstajn fajlovi. A zatim je otišao na modnu reviju.

Otvarajući Nedelju mode u Londonu (koja traje od 19. do 23. februara), Čarls je sedeo u prvom redu na reviji Tolu Koker, britansko-nigerijske dizajnerke i multidisciplinarne umetnice koja veruje u korišćenje odeće kao sredstva društvenih promena. Ona je takođe bivša korisnica fondacije The Prince’s Trust - danas The King’s Trust - koju je osnovao Čarls. Umetnica je dobila mentorsku i poslovnu podršku dobrotvorne organizacije kada je 2018. pokrenula svoj brend.

Čarls je nosio elegantno sivo odelo koje se sastojalo od dvorednog sakoa i pantalona s namerno podvrnutim porubima. Kombinovao ga je s belom košuljom, kravatom u boji bronze i crnim svečanim cipelama. Kralj se dodatno ugrejao crnim kaputom koji je prebacio preko odela dok je kasnije izlazio na hladne londonske ulice.

Kralj o Endruu: Zakon mora da ide svojim tokom

Bio je to težak i istorijski dan za britansku kraljevsku porodicu. Jutros je, na svoj 66. rođendan, Endru Mauntbaten-Vindsor uhapšen nakon racije u njegovom domu, povezane s novim informacijama o njemu otkrivenim u Epstajnovim dokumentima. Uprkos tome što je negirao bilo kakvu krivicu, bivši princ već je dugo povezivan s pokojnim osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom, a pokojna Epstajnova žrtva Virdžinija Đufre optužila ga je za seksualno zlostavljanje.

Kao vladajući monarh, Čarls je zauzeo čvrst stav u vezi sa slučajem koji uključuje njegovog mlađeg brata. Juče je objavio izjavu u kojoj potvrđuje da vlasti imaju njegovu "punu i bezrezervnu podršku i saradnju" u istrazi protiv Endrua. Dodao je: "Želim jasno da poručim: zakon mora da ide svojim tokom."

Kraljica Kamila takođe je juče ujutru prisustvovala svom službenom angažmanu u Londonu nakon Endruovog hapšenja.

