Malo koji kraljevski par je uspeo da zbuni i fascinira javnost decenijama kao bivši princ Endru Mauntbaten-Vindzor i Sara Ferguson, poznatija kao Fergi.

Njihova priča je počela kao bajka, samo da bi se brzo pretvorila u lavinu skandala, a nakon razvoda, u neobičnu harmoniju suživota koja je prkosila svim pravilima. Godinama su sebe nazivali „najsrećnijim razvedenim parom na svetu“, ali čak ni to divno prijateljstvo nije moglo da izdrži teret optužbi koje su ih oboje vukle na dno, ostavljajući za sobom samo ruševine nekadašnje slave i porodičnog jedinstva.

Romansa pod pokroviteljstvom princeze Dajane

Iako su se poznavali od detinjstva, njihovi putevi su se ponovo ukrstili tek 1985. godine, zahvaljujući princezi Dajani, Ferginoj bliskoj prijateljici. Dajana je pozvala Fergi na zabavu u Vindzorskom zamku tokom prestižne Kraljevske nedelje Askota, gde su Endru i Sara sedeli jedno pored drugog i ubrzo započeli romansu.

Fergi, ćerka menadžera polo kluba princa Čarlsa, unela je osvežavajući dodir u stroge dvorske dvorane svojom harizmom i lakoćom, brzo osvajajući naklonost kraljice Elizabete II, koja je delila njenu ljubav prema konjima, i princa Filipa, koji je bio fasciniran njenim oštrim smislom za humor. Manje od godinu dana kasnije, Endru je zaprosio Saru, poklonivši joj prsten sa burmanskim rubinom koji je sam dizajnirao da se slaže sa njenom crvenom kosom.

Venčanje iz snova i prve pukotine

Venčali su se 23. jula 1986. godine u Vestminsterskoj opatiji, a ceremoniju su pratili milioni gledalaca širom sveta. Kraljica im je dodelila titule vojvode i vojvotkinje od Jorka, dok je poljubac na balkonu Bakingemske palate izgleda potvrdio srećan početak.

Ubrzo su stigle ćerke: Beatris (1988) i Evgenija (1990). Međutim, idila nije dugo trajala. Pukotine su se pojavile zbog Endruove karijere u mornarici, koja ga je držala odsutnim veći deo godine. Fergi je otkrila da su u prvih pet godina braka provodili zajedno samo oko četrdeset dana godišnje. „Celu svoju prvu trudnoću provela sam sama“, jednom je rekla.

Sara Ferguson sa ćerkama Foto: Ray Collins / News Licensing / Profimedia

Skandali, razvod i neobičan pakt

U martu 1992. godine objavili su razdvajanje, a nekoliko meseci kasnije tabloidi su objavili Fergine fotografije u toplesu, što je izazvalo globalni skandal i njeno otuđenje od dvora. Razvod je okončan 1996. godine - Fergi je zadržala titulu vojvotkinje od Jorka, ali je izgubila formalnu titulu „Njeno Kraljevsko Visočanstvo“.

Međutim, Endru je ostao podrška, a njihova saradnja i zajednički život su se nastavili godinama - zajedno su odgajali ćerke, putovali zajedno i delili rezidenciju Rojal Lodž u Vindzoru.

„Mi smo najsrećniji razvedeni par na svetu. Živimo u istoj kući, ali je velika, tako da je u redu“, govorila je Fergi.

Padanje pod Epstajnovu senku

Neobičan aranžman je funkcionisao sve dok se nisu pojavili novi skandali. Fergi je bila u centru skandala „novac za pristup“ iz 2010. godine, dok se globalna pažnja preusmerila na Endruovo prijateljstvo sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom.

Sara Ferguson u Epstajnovim dokumetnima Foto: DOJ/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Tvrdnje Virdžinije Đufre dovele su do narušavanja prinčevog ugleda, a nakon intervjua za BBC 2019. godine, Endru je bio primoran da se povuče sa kraljevskih dužnosti. Fergi je javno stala uz njega, ali i nju je pogodio skandal zbog imejlova u kojima je opisala Epstajna kao „solidnog i velikodušnog prijatelja“, što je dovelo do prekida njene saradnje sa dobrotvornim organizacijama.

Konačan kraj

Kraj je bio postepen, ali neizbežan. U januaru 2022. godine, Endru je izgubio vojne titule, a kasnije je kralj Čarls III pokrenuo proces oduzimanja preostalih titula. Endru je postao Endru Mauntbaten-Vindzor, a Fergi je izgubila svoju kurtoaznu titulu vojvotkinje.

Foto: Rafal Klimkiewicz / Zuma Press / Profimedia

Njihov zajednički dom u Kraljevskoj loži morao je biti napušten, a njihovi putevi su se razišli – Endru je otišao na imanje Sandringem, a Sara planira novi život, možda u inostranstvu. Njihova nekada neraskidiva veza, simbol neobične odanosti i bajkovite romanse, završila se pod pritiskom skandala i gubitka svih titula.

Jedno je sigurno, kada bi Sara Ferguson progovorila o tajnama princa Endrua sigurno bi ga uništila. Godinama mu je čuvala leđa i bila verni saputnik, sada se postavlja pitanje kako će reagovati.

