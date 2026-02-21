Slušaj vest

Rijana (Robin Rijana Fenti) je rođena 20. februara 1988. na Barbadosu, gde je pokazala interesovanje za muziku još u detinjstvu. Otkrio ju je američki producent Evan Rodžers kada je imala 15 godina, nakon čega je snimila demo snimke koji su dospeli do Džej Zija, tadašnjeg predsednika diskografske kuće Def Jam Recordings. Impresioniran njenim talentom, Džej Zi joj je odmah ponudio ugovor.

Uspon do slave

Rijana je 2005. godine objavila svoj prvi album "Music of the Sun", a ubrzo nakon njega i "A Girl Like Me" (2006), koji je sadržao hitove poput "SOS", njen prvi singl koji je zauzeo prvo mesto na Billboard Hot 100 lestvici.

Svetsku slavu stekla je trećim albumom "Good Girl Gone Bad" (2007), koji je doneo megahit "Umbrella", a njen prepoznatljiv stil i imidž počeli su da se oblikuju. Usledili su albumi "Rated R" (2009), "Loud" (2010), "Talk That Talk" (2011) i "Unapologetic" (2012), koji su doneli hitove poput "Rude Boy", "Only Girl (In the World)", "We Found Love" i "Diamonds".

Njen osmi album "Anti" (2016) pokazao je muzičku zrelost i eksperimentisanje s različitim žanrovima, uključujući R&B, soul i pop.

Danas je jedna od najuspešnijih muzičarki svih vremena, s više od 250 miliona prodatih ploča i brojnim nagradama, uključujući devet Gremija. Njen uticaj proteže se izvan muzičke industrije - od mode i lepote do aktivizma i preduzetništva.

Fenty Beauty

Osim muzičke karijere, Rijana je postala jedno od najistaknutijih imena u svetu lepote zahvaljujući svom bjuti brendu Fenty Beauty, koji je lansirala 2017. u saradnji s luksuznim konglomeratom LVMH. Brend je odmah postao globalni fenomen zahvaljujući svojoj inkluzivnosti - linija je od početka nudila čak 40 nijansi pudera (kasnije prošireno na 50), čime je pomogla u promeni standarda u industriji lepote i podstakla druge brendove na veću različitost.

Fenty Beauty ubrzo je proširio svoju ponudu na hajlajtere, ruževe, senke i pudere, a njeni proizvodi često postaju viralni hitovi. Brend se ističe inovacijama poput Gloss Bomb sjaja, Pro Filt’r pudera i Eaze Drop skin tinta.

Nakon uspeha u dekorativnoj kozmetici, Rijana je 2020. godine lansirala Fenty Skin, liniju za negu kože koja je brzo osvojila tržište, fokusirajući se na jednostavnu, efikasnu rutinu za sve tipove kože.

Modni i poslovni uspesi

Nakon uspeha s Fenty Beauty, Rijana je proširila svoje poslovno carstvo s brendom donjeg veša Savage X Fenty, koji promoviše inkluzivnost u modnoj industriji, nudeći veličine za sve tipove tela i angažujući raznolike modele. Njene godišnje Savage X Fenty revije postale su spektakli koji su redefinisali modnu industriju.

Rijana Foto: Mike Coppola / Getty images / Profimedia

Takođe je pokrenula luksuzni modni brend Fenty pod okriljem LVMH-a, što ju je učinilo prvom crnom ženom koja vodi modnu kuću unutar te prestižne grupacije.

Prema Forbsu, Rijana je 2021. godine postala milijarderka, a veći deo njenog bogatstva dolazi upravo iz njenih bjuti i modnih brendova, čime je postala jedna od najuspešnijih preduzetnica u industriji.

Rijana, Asap Roki Foto: Neil Rasmus / Shutterstock Editorial / Profimedia

Privatni život i uticaj

Rijana je poznata i po svojoj humanitarnoj aktivnosti. Kroz Clara Lionel Foundation, koju je osnovala 2012, podržava obrazovanje i hitnu medicinsku pomoć u kriznim područjima. Godine 2017. primila je humanitarnu nagradu s Harvarda.

U privatnom životu Rijana je u vezi s reperom A$AP Rokijem, s kojim ima troje dece.

