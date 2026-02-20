Žena fudbalera ponovo trudna nakon što mu je ljubavnica rodila dete: Izbacila ga iz kuće a sada zakopali ratne sekire
Eni Kilner, supruga fudbalera Mančester Sitija Kajla Vokera, objavila je da par očekuje devojčicu. Nakon četiri sina, porodica će dočekati svoje prvo žensko dete – vest koju su, kako kažu, dočekali sa ogromnom radošću.
Eni (33) je podelila srećne vesti na Instagramu, ističući da ne želi da dozvoli da medijske spekulacije zasenče jedan od najlepših trenutaka u njihovim životima.
„Oduševljeni smo što očekujemo našu devojčicu. Neću se upuštati u spekulacije ili dramu oko tako ličnog, privatnog i srećnog trenutka za mene i moju porodicu“, rekla je.
Pogledajte u galeriji fotografije para sa decom:
Sinovi obavešteni za Božić
Voker i Eni već imaju četiri sina – 11-godišnjeg Romana, 7-godišnjeg Rajana, 5-godišnjeg Rejna i 16-mesečnog Rezona. Prema britanskim medijima, nova beba bi trebalo da se rodi tokom leta, a navodno bi trebalo da se rodi u junu.
Eni je takođe otkrila zanimljiv detalj – ime njihove ćerke će početi slovom R, baš kao i imena njene braće. Međutim, još nisu doneli konačnu odluku.
Navodno su otkrili trudnoću svojoj porodici i najbližim prijateljima tokom božićnih praznika, u intimnoj i emotivnoj atmosferi.
Burna godina iza njih
Podsetimo se da se igrač Mančester Sitija prošle godine našao u centru skandala kada je otkriveno da je dobio drugo dete sa influenserkom Lorin Gudman – devojčicu, četiri godine nakon rođenja njihovog sina. Eni je takođe bila trudna u to vreme.
Strani mediji su tada izveštavali da je brak bio na ivici razvoda. Eni je navodno izbacila Vokera iz porodičnog doma, a meseci koji su usledili bili su izuzetno teški za celu porodicu.
Voker se javno izvinio zbog svojih postupaka.
„Ono što sam uradio je užasno i preuzimam punu odgovornost. Donosio sam idiotske izbore i idiotske odluke. Ne mogu ni da zamislim kroz šta Eni prolazi“, rekao je tada fudbaler.
Pokušavaju novi početak
Prošlog leta, par je zajedno otputovao na Floridu, a izvor blizak porodici potvrdio je da su odlučili da pokušaju ponovo.
„Bilo je to pravo porodično putovanje, gde su ponovo bili zajedno kao muž i žena. Eni je bila slomljena i veoma ljuta zbog onoga što je Kajl uradio, pa ga je izbacila na šest meseci. Nakon što su se vratili, pokušavali su iznova i iznova. Bio je to težak proces. Duboko u sebi, oboje su znali da žele da ostanu zajedno – ali bilo je mnogo ometanja“, rekao je izvor.
