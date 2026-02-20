Slušaj vest

Dominikanska reperka Tokiša ponovo se našla u centru pažnje nakon što se pojavila na dodeli nagrada Premio Lo Nuestro 2026. godine u provokativnoj odeći koja je odmah zapalila društvene mreže. Istovremeno, umetnica je otkrila i lične razloge zbog kojih je odlučila da ukloni neke od svojih tetovaža.

Smeo trenutak na magenta tepihu

Na magenta tepihu ovogodišnje ceremonije, Tokiša je blistala u vintage beloj kreaciji modne kuće Vivijen Vestvud. Dizajn, koji je istakao njenu figuru i uključivao smelu konstrukciju gornjeg dela, izazvao je trenutne reakcije prisutnih, kao i publike širom sveta. Ipak je pokazala dojku, a na bradavicu je zalepila pirsing.

Pogledajte fotografije u galeriji:

Tokiša na crvenom tepihu dodele nagrada Premio Lo Nuestro 2026 u beloj vintage haljini Vivijen Vestvud

Organizatori su podelili video na kojem se umetnica može videti kako samouvereno pozira fotografima, „dajući sve od sebe“ pred kamerama. Njen nastup bio je deo večeri koju su već obeležili eksplozivni nastupi, neočekivane saradnje i dugo najavljivana modna izdanja.

Reakcije javnosti podeljene

Kao što je često slučaj sa Tokišom, reakcije su bile podeljene. Neki su hvalili njene modne izbore i hrabrost, napominjući da pomera granice i ruši tabue u latino muzičkoj industriji. Drugi su, međutim, doveli u pitanje da li je provokacija postala važnija od samog talenta.

Među onima koji su javno komentarisali bili su Pančo Uresti, Džonatan Moli i Paola Viljalobos. Jedan od voditelja pitao je da li umetnicima više nije dovoljno da se oslanjaju isključivo na muziku i scenski nastup, već da privlače pažnju i provokativnim modnim potezima.

Anketa Da li podržavate golotinju umetnika? Ne, počeli su da preteruju 80% Da, to je njihov način izražavanja 20%

