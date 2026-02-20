Slušaj vest

Dok se Erik Dejn borio sa teškom dijagnozom ALS-a, jedan slavni kolega tiho mu je pritekao u pomoć. Džoni Dep, zvezda brojnih holivudskih hitova, ustupio je jedan od svojih domova u Los Anđelesu svom bolesnom prijatelju, uz dogovor oko kirije koji se može najbolje opisati rečima: „plati koliko možeš“.

Izvor blizak glumcima otkrio je za Page Six da je Džoni Dep želeo da olakša finansijski teret zvezdi serije Grey's Anatomy, Eriku Dejnu, dok se borio sa iscrpljujućom bolešću.

Erik Dejn Foto: VALERIE MACON / AFP / Profimedia

„Erik je imao jednu brigu manje“, rekao je izvor, dodajući da je Dejn praktično besplatno živeo u jednoj od Depovih kuća iznad Sunset Stripa. „Rekao mu je da plati koliko može, ili da ne plati ništa.“

Dvojica glumaca upoznala su se preko zajedničkih prijatelja pre mnogo godina, a Depov gest obezbedio je Dejnu mir u poslednjim mesecima života. Erik Dejn preminuo je u četvrtak u 53. godini, deset meseci nakon što je objavio da boluje od amiotrofične lateralne skleroze.

„Teškog srca javljamo da je Erik Dejn preminuo u četvrtak popodne nakon hrabre borbe sa ALS-om. Poslednje dane proveo je okružen dragim prijateljima, suprugom i ćerkama Bili i Džordžijom, koje su bile centar njegovog sveta“, stoji u saopštenju porodice.

Džoni Dep u serijalu Pirati s Kariba Foto: Walt Disney Pictures / Entertainment Pictures / Profimedia

Bolest je brzo napredovala

Glumac je dijagnozu objavio u aprilu 2025. godine, a bolest je brzo napredovala. Već u junu izgubio je funkciju desne ruke, a u intervjuu za Good Morning America priznao je: „Leva strana mi radi, desna je potpuno stala. Osećam da možda imam još par meseci pre nego što izgubim i levu ruku. To čoveka otrijezni.“

Uprkos teškom stanju, Dejn se posvetio podizanju svesti o bolesti, pridruživši se upravnom odboru organizacije Target ALS. U novembru je čak glumio vatrogasca sa ALS-om u seriji Brilliant Minds.

Zanimljivo je da Dejn nije jedini kome je Dep ponudio ruku spasa. Izvor tvrdi da je sličnu ponudu za fleksibilno stanovanje dobio i Miki Rurk, koji je u januaru izbačen iz svog doma zbog duga za kiriju od gotovo 60.000 dolara. Rurk, koji je sa Depom glumio u filmu Once Upon a Time in Mexico, navodno još nije prihvatio ponudu, a odbio je i donacije prikupljene putem platforme GoFundMe.

(Kurir.rs/ tportal)

Bonus video: