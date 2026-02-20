Slušaj vest

Čuveni glumac Erik Dejn, koji je preminuo juče u 53. godini,mesec dana pred smrt snimio je poslednju poruku za svoje ćerke. Zvezda serije "Uvod u anatomiju" umro je 10 meseci nakon što je saopštio da mu je dijagnostikovana amiotrofična lateralna skleroza (ALS).

Erik Dejn je mesec dana pre smrti dao intervju za Netfliks u sklopu promocije serije "Famous Last Words" ("Poslednje reči poznatih"). Intervju je obavljen u tajnosti i pušten u etar nakon glumčevog odlaskb

Podsetimo, Erik Dejn je sa suprugom Rebekom Gejhart dobio dve ćerke, Bili Beatris Dejn koja će u martu napuniti 16 godina i Džordžiju Džeraldin Dejn koja u decembru slavi 15. rođendan. Vest o smrti čuvenog glumca rastužila je milione njegovih poštovalaca, njegov kolega i prijatelj Patrik Dempsi oglasio se danas.

Poslednje reči Erika Dejna svojim ćerkama

"Bili i Džordžija, ove reči su za vas. Pokušao sam. Ponekad sam se spoticao, ali sam se trudio. Sve u svemu, odlično smo se proveli, zar ne?", rekao je.

Govorio je o danima koje su provodili na plaži, ističući da će ih pamtiti kako se igraju u vodi. "Ti dani, namerna igra reči, namerna igra reči, bili su raj", naglasio je.

Podelio je zatim četiri životna saveta koje je naučio dok se borio sa teškom bolešću i poručio ćerkama da ga poslušaju.

Očevi saveti kao amanet

"Prvo, živite sada, upravo sada u sadašnjosti. Teško je, ali naučio sam da to radim. Godinama bih mentalno lutao, izgubljen u glavi na duge periode, valjajući se u brizi i samosažaljenju, sramu i sumnji. Preispitivao sam odluke, preispitivao se. Nije trebalo da ovo uradim, nije trebalo nikada da to uradim. Nikad više".

1/5 Vidi galeriju Erik Dejn je bolovao od ALS - bolest nervnog sistema koja napada motorne neurone - nervne ćelije u mozgu i kičmenoj moždini odgovorne za kontrolu voljnih pokreta mišića Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Kako je rekao, on je zbog "čistog preživljavanja“ bio prisiljen da ostane u sadašnjosti. Dodao je da prošlost sadrži žaljenja, a budućnost ostaje nepoznata, pa je napomenuo da je jedini način da se krene napred život u sadašnjosti. I poštovanje tog trenutka.

„Drugo, zaljubite se. Ne nužno u neku osobu, iako i to preporučujem. Ali zaljubite se u nešto. Pronađite svoju strast, svoju radost. Pronađite stvar koja vas tera da se ujutru probudite".

Poručio im je da se zaljubio u glumu kada je bio njihovih godina, pa im je preporučio da pronađu svoju svrhu i drže se toga.

"Treće, mudro birajte prijatelje. Pronađite svoje ljude i dopustite im da pronađu vas, a zatim im se predajte. Najbolji od njih će vam uzvratiti. Bez osuđivanja. Bez uslova. Bez pitanja", nastavio je.

Glumac je izjavio da je jako zahvalan svojim prijateljima koji su mu pomogli tokom bolesti. Iako je objasnio da nije mogao da radi mnoge stvari koje je ranije činio - poput odlaska u teretanu, vožnje gradom i ispijanja kafe - bio je zahvalan svojim prijateljima što su se jednostavno pojavili.

"Samo se pojavite. I volite svoje prijatelje svim srcem. Držite se njih. Zabavljaće vas, voditi vas, podržavati vas, a neki će vas i spasiti".

Na kraju je svojim ćerkama rekao da se bore i da nikada ne odustaju.

„To je moja supermoć. Odmah se dižem i stalno se vraćam. Ustajem iznova i iznova. Mark kaže da sam kao mačka. Osim što mačka ima devet života, a ja sam došao do broja 15, lako.

Stoga, kada vas nešto neočekivano pogodi, a hoće, jer to je život, borite se i suočite se sa tim iskrenošću, integritetom i gracioznošću, čak i ako se čini nepremostivo.

Nadam se da sam pokazao da se možete suočiti sa svim. Možete se suočiti sa završetkom svojih dana. Možete se suočiti sa paklom dostojanstveno. Borite se, devojke, i držite glave gore. Bili i Džordžija, vi ste moje srce. Vi ste moje sve. Laku noć. Volim vas. To su moje poslednje reči".