"Izgubio je sposobnost govora" Poslednje dani Erika Dejna bili su mučni: "Nije mogao ni da guta..."
Glumac Patrik Dempsi oprostio se od svog dugogodišnjeg kolege i prijatelja Erika Dejna emotivnim rečima, otkrivši da su mu se poslednjih dana života zdravstveno stanje i kvalitet života naglo pogoršali.
Zvezda serije ''Uvod u anatomiju'' preminula je u 53. godini nakon borbe s amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS).
Dempsi (60) je u radijskom gostovanju u emisiji ''The Chris Evans Breakfast Show'' govorio o poslednjem razgovoru s Dejnom, s kojim je delio set jedne od najpopularnijih medicinskih serija svih vremena.
''Jutros sam se probudio i bilo je jako tužno pročitati vest. Teško je to opisati rečima. Osećam veliku tugu zbog njegove dece'', rekao je Dempsi.
Otkrio je da su se čuli pre otprilike nedelju dana, te da je Dejn tada već počeo da gubi sposobnost govora, prenosi Daily Mail.
''Dopisivali smo se, a neki naši prijatelji otišli su da ga posete. Zaista je počeo da gubi sposobnost govora. Bio je vezan za krevet i bilo mu je jako teško da guta, pa se kvalitet njegovog života tako brzo pogoršavao'', ispričao je glumac.
Erik Dejn ostaće upamćen po ulozi dr Marka Slouna, poznatog i kao Makstimi, dok je Dempsi u seriji glumio dr Dereka Šeparda. Njihova hemija na ekranu brzo je osvojila gledaoce, a iza kamera razvilo se i iskreno prijateljstvo.
''Bio je najsmešniji čovek – bilo je pravo zadovoljstvo raditi s njim. Želim da ga pamtim u tom duhu jer je svaki put kada bi bio na setu donosio toliko zabave'', prisetio se Dempsi.
Dodao je kako među njima nikada nije bilo rivalstva, već isključivo uzajamno poštovanje.
''Odmah smo se povezali jer nikada nije bilo nikakvog takmičenja. Postojalo je samo divno uzajamno poštovanje. Bio je izuzetno inteligentan i uvek ću pamtiti te trenutke zabave koje smo zajedno delili.''
Smrt Erika Dejna objavljena je manje od godinu dana nakon što je javno otkrio da mu je dijagnostikovan ALS, poznat i kao Lu Gerigova bolest. U svom poslednjem intervjuu bolest je opisao kao nešto strašno.
Dempsi je naglasio kako je njegov kolega u poslednjim mesecima učinio mnogo kako bi podigao svest o ovoj teškoj i neizlečivoj bolesti.
''Uradio je neverovatan posao podižući svest o toj strašnoj bolesti u svojim poslednjim danima. To nas podseća da moramo da slavimo svaki dan kao da nam je poslednji'', rekao je.
Glumac je istakao koliko je važno u današnjem svetu, prepunom kriza i tragedija, ostati usmeren na porodicu, dobrotu i međusobno poštovanje.
''Moramo biti zahvalni za svaki trenutak koji imamo. Da provodimo vreme s porodicama, da radimo stvari koje koriste drugima, da budemo ljubazni i puni ljubavi – to su vrednosti koje su važne'', poručio je Dempsi.
Odlazak Erika Dejna duboko je potresao obožavatelje širom sveta, a njegove kolege i prijatelji pamte ga kao talentovanog glumca, harizmatičnu osobu i čoveka koji je, kako kažu, unosio radost gde god bi se pojavio, prenosi Dnevnik.hr.
