Slušaj vest

Manekenka Emili Ratajkovski objavila je prve fotografije sa svojim novim dečkom, francuskim rediteljem Romenom Gavrasom, inače bivšim dečkom pevačice Due Lipe. Nizom intimnih fotografija koje je podelila jasno je pokazala da je srećna u novoj vezi.

U galeriji pogledajte kojim je fotografijama Dua Lipa objavila vezu s Romenom Gavrasom:

1/6 Vidi galeriju Emili Ratajkovski potvrdila vezu s Romenom Gavrasom, bivšim dečkom Due Lipe Foto: Printscreen/ Instagram/ emrata

Prva fotografija prikazuje Romena kako grli Ratajkovski, koja drži čašu vina u ruci. Emili je podelila i fotografije na kojima su odvojeno pozirali na snegu, a uključila je i fotografiju na kojoj su pozirali sedeći za stolom. Treća fotografija u nizu, čini se, napravljena je tokom večere za koju je Emili odabrala crvenu haljinu s dubokim dekolteom i otvorenim leđima, dok je Gavras nosio crnu košulju i svileni šal.

U galeriji pogledajte fotografije Emili Ratajkovski u kupaćem kostimu:

1/6 Vidi galeriju Emili Ratajkovski u minijaturnom kupaćem letuje na Jadranu Foto: printscreen/Instagram/emrata

Objavu je zaključila fotografijom na kojoj se dodiruju patikama, a u opisu nije napisala ništa. Njena objava je prikupila više od 420 hiljada lajkova, a mnogi su joj u komentarima poručili da su srećni zbog nje i zbog toga što je ponovo pronašla ljubav. "Da za ponovni pronalazak ljubavi", "Volimo to da vidimo", "Stvari koje jednostavno imaju smisla", "Izgledate sjajno zajedno", "Toliko sam srećna zbog tebe", bili su neki od komentara.

Emili Ratajkovski je kratko bila u vezi s Pitom Dejvidsonom Foto: Profimedia

Nije poznato kada su započeli vezu, ali su u javnosti prvi put zajedno uhvaćeni u novembru 2025. godine. Tada su razmenjivali strastvene poljupce na ulicama Njujorka i nisu marili za znatiželjne poglede prolaznika.

Emili Ratajkovski Foto: Maya Dehlin Spach / Getty images / Profimedia

Emili već neko vreme nisu povezivali ni sa kim. Pre dve godine podstakla je nagađanja o romansi s pevačem Šabuzijem, a pre njega imala je nekoliko kraćih veza. Krajem 2022. povezivali su je s umetnikom Džekom Grirom, a kratko je bila u vezi s Pitom Dejvidsonom. U martu 2023. godine viđena je kako se ljubi s Harijem Stajlsom, a iste godine bila je i s komičarem Erikom Andreom. Neko vreme su kružile i glasine da je bila s Bredom Pitom.

Romen Gavras i Dua Lipa su bili u vezi 2023. godine Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia

Ratajkovski je prethodno bila u braku s filmskim producentom Sebastijanom Ber-Maklardom. Venčali su se 2018. godine i dobili sina Silvestera. Razveli su se 2022. godine, a manekenka je kasnije bivšeg supruga optužila da ju je varao.

Gavrasa su u februaru 2023. godine povezivali s Duom Lipom, nakon što su snimljeni kako zajedno odlaze s jedne zabave u Londonu. Međutim, navodno su raskinuli u decembru te godine. U januaru 2024. godine otkriveno je da je Dua u vezi s glumcem Kalumom Tarnerom, s kojim je u junu 2025. godine potvrdila veridbu.

Video: Emili Ratajkovski o ženama