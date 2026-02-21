Slušaj vest

Danijel Redklif, najpoznatiji po ulozi Harija Potera, želi da ga njegov dvogodišnji sin što duže doživljava isključivo kao oca, a ne kao slavnog čarobnjaka. Glumac, koji sina odgaja s dugogodišnjom partnerkom Erin Dark, otkrio je to u novom razgovoru za The New York Times.

Želi da bude samo tata

Uoči novog angažmana na Brodveju u predstavi "Every Brilliant Thing", Redklif je odgovorio na pitanje zna li njegov sin, čije ime par nije otkrio javnosti, da je glumio glavnog lika u svih osam filmova o Hariju Poteru. "Zna li moj sin ko je Hari Poter? Ne, još ne", rekao je Redklif.

U galeriji pogledajte fotografije Danijela Redklifa:

1/6 Vidi galeriju Danijel Redklif Foto: Ron Adar / Alamy / Alamy / Profimedia, Profimedia

"Nedavno mi je neko dao DVD na potpis pa je nekoliko dana stajao na našem kuhinjskom stolu. U jednom trenutku sin je bio pored njega pa sam ga pitao: 'Ko je to?', da vidim hoće li me prepoznati na naslovnici. Nije me prepoznao, što je bilo sjajno. Dokle god mogu da budem samo njegov tata, a da me ne poznaje kao nekog drugog, trudiću se da tako i ostane što je duže moguće", ispričao je glumac.

Očinstvo ga je promenilo

Iako Redklif retko govori o sinu, u junu 2024. za E! News je izjavio da je očinstvo najbolja stvar koja mu se dogodila. "Mnogo više plačem, na dobar način", našalio se tada. "To je jednostavno najbolja stvar koja mi se ikad dogodila."

U galeriji pogledajte kako je Danijel Redklif izgledao u ulozi Harija Potera:

1/5 Vidi galeriju Hari Poter Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia, Warner Bros / 1492 Pictures / AFP / Profimedia, Profimedia

Tokom govora zahvalnosti na dodeli nagrada Tony istog meseca, gde je osvojio svoju prvu nagradu, emotivno se obratio svojoj porodici. "Ljubavi moja, Erin - ti i naš sin ste najbolje što mi se ikad dogodilo. Mnogo te volim, hvala ti", rekao je.

Sinu bi radije poželeo mirniji posao

Glumac je ranije govorio i o mogućnosti da njegov sin krene njegovim stopama. Iako mu to ne bi zabranio, priznao je da nije siguran da li želi da se njegov sin pridruži industriji zabave.

"Ne, osim ako to zaista ne bude želeo", rekao je Redklif o tome da mu sin postane glumac. "Ne želim da ga sputavam. Ali ako možete da se bavite nečim drugim osim glumom, ako želite da radite iza kulisa, to je na mnogo načina zdraviji život. Ako može da glumi, a da ne postane slavan, odlično, onda mogu u tome da ga podstičem."

Manje posla zbog porodice

Redklif je u julu 2023. u intervjuu za Entertainment Tonight, potvrdio da su on i Dark dobili dečaka. "Sjajno je. Ludo je i intenzivno, ali on je divan, a Erin je neverovatna. Prava je privilegija imati ovo vreme s njim", rekao je tada.

Dodao je kako je oduvek planirao da uzme pauzu nakon rođenja deteta. Na pitanje kako će očinstvo uticati na uloge koje će prihvatati, odgovorio je da će sigurno biti izbirljiviji.

"Zaista uživam da provodim vreme s njim i mislim da će mi nedostajati kad se vratim poslu. Zato ću verovatno raditi nešto manje u idućih nekoliko godina", objasnio je. "Ali nikad neću prestati da radim. Mislim da ni to ne bi bilo dobro za mene."

Video: Naš slavni glumac igrao u filmu "Hari Poter"